Deze Brabantse stuntman kan binnenkort een echte Oscar winnen

In de fik staan, met een auto over de kop slaan of uitglijden over een bananenschil. Voor velen klinkt het akelig, maar voor stuntman Marco Maas uit Roosendaal is het dagelijkse koek. Hij regisseerde met zijn bedrijf stunts voor onder andere Flikken Maastricht en Mocromaffia. Over een tijdje kan Maas met zijn werk de hoogste internationale filmprijs winnen: een Oscar.

Lav Lukac Geschreven door

Vanaf 2028 wordt die onderscheiding namelijk één keer vaker uitgereikt, in de nieuwe categorie voor beste filmstunts. Daar is de Brabantse stuntman erg over te spreken: "Films beleven een evolutie. Het publiek ziet de waarde van zinvolle actiescènes in films." En met zinvolle actiescènes bedoelt de stuntcoördinator dus niet scènes waar je actie ziet om de actie. "Bij zinvolle actiescènes voegt het echt iets toe aan het karakter van het personage. Dus dan kijk je niet alleen naar het schieten en het vechten, maar je kunt je door de scènes beter verplaatsen in het personage", zegt Maas terwijl hij naar de filmset loopt.

"Actie is het schilderij rondom het karakter."

"Forest Gump is een mooi voorbeeld. Je ziet in de film dat hij in Vietnam vecht in de oorlog, dat hij levens redt en door explosies heenloopt. Maar de nadruk ligt daar niet op. De nadruk ligt op het hoofdpersonage en zijn beperking. In zo'n geval is de actie het schilderij rondom het karakter."

Maas schat de kans dat hij zelf een Oscar wint echter niet al te hoog in. "Dat is ondenkbaar. Als je hele mooie grote actiescènes wilt ontwikkelen, heb je veel geld nodig. Daar lopen de Amerikaanse filmmakers ons echt nog in voor. Wat zij aan budget hebben voor zo'n stuntscène, besteden wij in Nederland aan een gehele film." "Het stuntbudget voor de serie Game of Thrones is daar een goed voorbeeld van. Zij hadden een budget van één miljoen dollar per aflevering. Alleen om uit te geven aan stunts! Daar maken wij een hele film voor en dan nog is het aan de dure kant."

"Welke Nederlandse regisseur maakt nou veel actiefilms?"

Ook worden regisseurs in ons land volgens de Brabantse stuntman vooral opgeleid met de nadruk op dialoog, drama en diepgang in films. "Welke Nederlandse regisseur maakt nou veel actiefilms?" Een Oscar lijkt voor de Nederlandse stuntmensen dus nog ver uit het zicht, maar genomineerd worden voor de prijs kan vanaf 2028 in ieder geval wel.

Marco Maas uit Roosendaal in een van zijn stunts (foto: Stunt Base).

"Stunts hebben altijd bij de magie van films gehoord, nu horen ze ook bij de Oscars", schrijft de organisatie achter de filmprijzen. De Amerikaanse regisseur David Leitch is de initiatiefnemer van de nieuwe categorie. Hij maakte vorig jaar de film 'The Fall Guy'. Die gaat over het leven van een stuntman en alle perikelen die daarbij horen. Voor zijn carrière als regisseur was Leitch overigens zelf stuntman voor onder anderen Brad Pitt. Er zijn nu 23 Oscarcategorieën. De laatste keer dat er eentje bijkwam was een hele tijd terug, in 2002, toen voor beste animatiefilm. Hier kun je meer zien over wat het het inhoudt om stuntman te zijn: