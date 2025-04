Brabantse politiek houdt vast aan plannen in onzekere tijden

Met (handels)oorlogen, verschuivende geopolitieke verhoudingen en een kabinet dat iedere maand opnieuw dreigt te vallen, leven we in onzekere tijden. De provincie wil graag 'koersvast' blijven en houdt vast aan haar uitgestippelde beleid. Want in deze 'buitengewoon spannende tijden' heb je een helder pad nodig, klonk het vrijdag van het provinciebestuur tijdens het debat over de Perspectiefnota. In die nota blikt de provincie ieder jaar vooruit op de (nabije) toekomst.

Een belangrijke manier waarop de provincie die koersvastheid wil bereiken, is door structureel geld toe te wijzen om personeel vast in dienst te nemen. In totaal gaat het om een aantal ambtenaren gelijk aan 120 fte's. Eén fte staat gelijk aan een werkweek van 40 uur. Kosten: 17,2 miljoen euro per jaar. Daarnaast moet er jaarlijks 30 miljoen komen voor onder meer stedelijke ontwikkeling, verkeer, stikstof, de Omgevingsdiensten en natuur.

Zekerheid

Het is niet zo dat er in één klap 47,2 miljoen euro extra de begroting in wordt gefietst. Dit geld was al toegewezen, maar stond tot aan de volgende verkiezingen in 2027 nog als 'incidentele' post in de begroting. De regering werkte nog aan haar hoofdlijnenakkoord toen de Brabantse coalitie haar eigen plannen maakte. In Brabant besloten ze daarom om nog even af te wachten op waar het nieuwe kabinet mee zou komen.

Toch maakt het wel degelijk uit dat het geld nu 'vast' in de begroting komt te staan. Niet in de laatste plaats omdat de provincie nu aan een flink aantal ambtenaren een vast contract kan aanbieden. Er heerst grote schaarste aan experts die de provincie in dienst neemt. Zo is veel vraag naar ambtenaren voor stikstof of de toewijzing van subsidies.