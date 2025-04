Vroeger gepest, nu zet hij zich er tegen in: 'Verschrikkelijk tragisch dit'

Oud-basketballer Henk Pieterse uit Sint Willebrord is vroeger veel gepest vanwege zijn lengte. Hij heeft inmiddels zelf een bedrijf waarmee hij sport gebruikt in workshops en trainingen om kinderen bewust te maken van de gevolgen van pesten. Henk schrok dan ook enorm van het nieuws over de 14-jarige Nina uit Helmond. "Verschrikkelijk tragisch dit, verdomme", reageert hij op X.

Via www.pestmijmaar.nl biedt de oud-basketballer van 2.11 meter de trainingen aan op scholen. "Als je elke dag bezig bent met pesten dan denk je dat je iedereen kan bereiken. Als iemand zelfmoord pleegt op een school waar ik niet geweest ben, dan spookt toch de gedachte door je hoofd dat je er iets aan had kunnen doen. Dan geef ik mezelf bijna de schuld."

"Je hoeft geen gangster te zijn en ook niet sterk", gaat Henk verder. "Met één druk op de knop kun je zo veel ellende aanrichten. Het hedendaagse pesten speelt zich veelal online af. En dat is zorgelijk. Het gaat namelijk 24/7 door en sommige kinderen zitten tot vijf uur 's nachts op sociale media." Ook is de drempel om online iets te zeggen veel lager, zegt de oud-basketballer: "Ik zeg tegen mijn vrienden in de groepsapp als ik ze lang niet heb gezien ook 'ik hou van je', of 'ik mis je'. In het echt doe je dat toch niet zo snel. Zo werkt het ook met negatieve boodschappen. Die kun je online veel makkelijker uiten dan in de echte wereld."

Henk is dan ook blij met de maatregel die in Australië wordt genomen: kinderen onder de zestien jaar mogen daar niet meer op sociale media. "Dat moeten ze hier ook instellen, dat zou zo veel problemen schelen. Toen ik twintig jaar geleden begon met deze trainingen liep ik door school en keek iedereen mij aan vanwege mijn lengte. Nu is alles wat ze doen staren op hun telefoon. Een seconde kijken ze op, dan lopen ze weer door met hun telefoon." Trainingen van Henk

Henk wil het liefst alle scholen bezoeken, maar dat lukt niet. "Pesten kun je niet voorkomen. Maar je kunt kinderen wel bewust maken van wat voor impact het heeft. Ik vertel altijd eerst over mijn basketbalverleden. Dan zie je kinderen niet op of om kijken. Maar als ik dan over mijn pestverleden begin, zijn ze toch stil. Dan komt het dichtbij."

De trainingen die Henk geeft bestaan uit basketballessen waarbij hij samenwerkingsvormen gebruikt die op hun beurt weer moeten leiden tot betere samenwerking en begrip voor elkaar. Na zes weken komt hij terug om te kijken hoe het gaat. "Dan vraag ik aan de klas wie er het meest voor de ander op komt. Wie wordt aangewezen krijgt van mij een paar Nike schoenen of een bal voor diens sociale inzet."

Foto: Henk Pieterse