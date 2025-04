Ouderen vermaken zich met rollatorrace: 'Ik ben net Max Verstappen'

Winnen is niet belangrijk, maar zo'n zestig ouderen gingen er vrijdag in Breda tijdens de jaarlijkse rollatorrace wel volledig voor. Duwend, trekkend en schuifelend volbrachten zij het uitgezette parcours. Het evenement was de afsluiter van de 'verwen- en zorgweek' die elk jaar wordt georganiseerd door Betrokken Ondernemers Breda (BOB). "Eigenlijk is iedereen wel een beetje kampioen."

Stan, Bep en Corry staan buiten voor sporthal De Kragt lekker in het zonnetje te wachten. De warming-up zit er op en wat de senioren betreft kan de rollatorrace beginnen. "Ik ben helemaal startklaar", zegt Stan, die best wil winnen. Ook Corry, leunend op haar rollator, loert op een hoge klassering: "Ik heb als training elke dag een blokje van een half uur gelopen." Bep heeft, zoals de meeste deelnemers, een ander doel. "Ik doe mee voor de gezelligheid", zo vertelt ze. Wethouder Eddie Förster houdt het startpistool in de lucht en geniet zichtbaar. "Dit is een mooi feestje", zegt hij. "Iedereen gaat hier in zijn eigen tempo racen en dat is leuk. Maar dat ze hier samen kunnen zijn en ook nog eens bewegen, is fantastisch."

Wethouder Förster doet het startschot bij de rollatorrace (foto: Omroep Brabant).

Pang! En weg zijn de ouderen die allemaal een eigen startnummer op de rollator hebben. Een parcours van 800 meter dat van buiten naar binnen en weer naar buiten loopt. Het is warm, dus de eerste zweetdruppeltjes verschijnen al snel op de voorhoofden. "Het is zwaar", zegt een deelneemster puffend. "Ik ben al best moe."

De rollatorloop is een onderdeel van de zogenaamde 'verwen- en zorgweek' van BOB ( Betrokken Ondernemers Breda), een netwerkorganisatie die bedrijven en maatschappelijke organisaties met elkaar verbindt. "Deze week hebben vijfentwintig Bredase bedrijven iets gedaan voor verschillende zorginstanties", vertelt organisator Laurens Groeneveld. "We willen hiermee de connectie met verschillende groepen maken. Zo zijn er bijvoorbeeld pannenkoeken gebakken in een verzorgingstehuis, maar was er ook aquafitness, een dj-cursus, een kookcursus en een tour langs de Blind Walls (muurschilderingen, red.) in de stad."

"We willen dat ouderen in beweging blijven en een stukje eenzaamheid wegnemen."

"En als afsluiter nu dus de rollatorrace", vervolgt hij. "Dat doen we omdat we het heel belangrijk vinden dat ouderen in beweging blijven. Maar ook om een stukje eenzaamheid weg te nemen met een gezellige dag." Gezellig is het én iedereen mag meedoen. Zo komt Alex, met valhelm maar zonder rollator, als eerste over de finish. "Alex woont op de zorgboerderij", verklaart zijn begeleider. "Hij kan verschrikkelijk hard rennen en heeft gewonnen. Hij vindt het heel leuk." De eerste deelnemer die mét rollator over de finish rolt, is Henny. Ze straalt als ze, net als alle andere deelnemers, een medaille om de nek krijgt gehangen. "Ik ben net Max Verstappen in de Formule 1", zegt ze lachend. "Zou ik een parcoursrecord hebben?"

Ouderen tijdens de rollatorloop van BOB (foto: Omroep Brabant).