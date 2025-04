Ruim 250 acteurs spelen de vaderlandse geschiedenis na in deze stad

Een 17e-eeuws kampement verrijst op de Wapenplaats in Geertruidenberg. Ruim 250 mensen komen daar dit weekend bijeen, om zich te verkleden als een figuur uit 1625. Zo ook Simon Corstjens (32) uit Geertruidenberg. “Ik beeld iemand uit de Tachtigjarige Oorlog uit.”

“Plaatsen we de commandantstent hier?” Gehuld in een 17e-eeuws kostuum wandelt Simon over het terrein langs de Stadsweg in Geertruidenberg, waar het geluid van hamerslagen op tentharingen en een knapperend vuurtje klinkt. Komend weekend wordt dat verruild voor kanonschoten en wapengekletter, tijdens het historische evenement ‘Geertruydenberg 1625’. Onder de rook van de Amercentrale vertelt erfgoedadviseur Simon gepassioneerd over zijn hobby als re-enactor. “Dat is zo historisch getrouw mogelijk een waargebeurde gebeurtenis naspelen”, legt hij uit. Dat doet hij zelf bij de Bergsche Battery, een re-enactmentgroep uit Geertruidenberg die al dertig jaar gebeurtenissen uit de Tachtigjarige Oorlog naspeelt.

“Bij de riddertoernooien in het Land van Ooit ontstond mijn liefde voor geschiedenis.”

Al op jonge leeftijd ontwikkelde Simon een brede interesse voor historie. Zo wilde hij als kind molenaar worden en bezocht hij regelmatig Slot Loevestein. “En de riddertoernooien in het voormalige Land van Ooit. Daar is wel echt de liefde ontstaan voor geschiedenis”, zegt hij glunderend. “Die liefde heeft ertoe geleid dat ik uiteindelijk zelf ook de geschiedenis tot leven ben gaan brengen”, vervolgt hij. Via een krantenknipseltje werd hij getipt dat de Bergsche Battery leden zocht. “Toen heb ik de stoute schoenen aangetrokken en ben ik maar eens langsgelopen.” Inmiddels is hij al 12 jaar lid van het gezelschap. “Een manusje van alles”, noemt hij zijn rol binnen de Bergsche Battery. Hij staat aan het kanon, draagt een musket (een 17e-eeuws vuurwapen, red.) of loopt met een piek (een lange lans, die dienst deed als stoot- of steekwapen, red.). Ook is hij de rechterhand van de commandant en helpt hij zijn kampgenoten met het bereiden van het eten. “We dragen het verhaal uit van Geertruidenberg en de belegeringen die het in die tijd heeft gehad.”

“We vertellen bezoekers het verhaal van hun vaderlandse geschiedenis.”