Maes snapt teleurstelling bij supporters: 'Het is gewoon niet goed genoeg'

Trainer Peter Maes heeft begrip voor de onvrede bij supporters van Willem II. Eerder deze week werden er bijvoorbeeld spandoeken opgehangen met teksten aan het adres van de club en de Belgische trainer. “Ik kan de supporters weinig verwijten, ik begrijp hun reactie.” Maar aan opstappen heeft hij nog nooit gedacht.

De Belg voelt zichzelf verantwoordelijk voor de slechte reeks in 2025. In elf wedstrijden werd er negen keer verloren en speelde Willem II alleen gelijk tegen PSV en Feyenoord. “Twee punten in elf wedstrijden is gewoon niet goed genoeg. Vanaf mijn eerste dag bij de club zie ik dat we fantastische supporters hebben. Ze zijn emotioneel en enorm begaan met de club en de resultaten. Ik heb liever dat de kritiek naar mij komt dan naar mijn spelers. Die wil ik uit de wind houden, zodat ze vanuit hun gevoel kunnen blijven voetballen.”

Een spandoek bij het Koning Willem II Stadion. (Foto: Tilbo.com)

Nog zes wedstrijden heeft Willem II om te proberen van de huidige zestiende plaats in de Eredivisie af te komen. Blijven de Tilburgers hier staan, dan wacht na dit seizoen voetballen in de play-offs voor handhaving. Het gat met de onderste twee ploegen RKC Waalwijk en Almere City FC, die direct degraderen, is vijf punten. “Er zijn aanwijzingen dat we nog kunnen jumpen op de ranglijst. We werken keihard voor een resultaat, al botsen we weleens op limieten. Het geloof en enthousiasme in de spelersgroep zijn er om dit om te draaien. En als dat niet zo is, dan is er maar één oplossing. Dat hoef ik jullie niet te vertellen.”

"Er is duidelijk een ander DNA ingegooid."