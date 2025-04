Huisartsenketen Co-Med kon lang doorgaan ondanks slechte signalen

De inmiddels failliet verklaarde huisartsenketen Co-Med kon doorgaan met overnames terwijl er al lang meldingen waren dat de zorg niet op orde was en dat declaraties niet klopten. Die signalen kwamen vanaf 2021 binnen bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en een jaar later bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Toch kon de keten tot 2024 doorgaan met het overnemen van huisartsenpraktijken.

Vanaf de tweede helft van 2023 werd ook het ministerie van Volksgezondheid meer geïnformeerd over de kwestie. In 2024 gebeurde dat intensiever toen de NZa, de inspectie en zorgverzekeraars ingrepen met maatregelen. Zo zegden verzekeraars hun contracten op. Agema schrijft in de Kamerbrief dat ze vooral lessen wil trekken uit deze zaak. Ze verwacht nog een evaluatie.

Wat is Co-Med?

Co-Med is een commerciële huisartsenketen die huisartsenpraktijken in het hele land opkocht. De keten had veel huisartsenpraktijken in Brabant.

Het bedrijf probeerde volgens critici alleen maar zoveel mogelijk geld te verdienen. De inspectie concludeerde vorig jaar dat praktijken niet goed bereikbaar waren en dat er te weinig kundige medewerkers beschikbaar waren.

In juni 2024 werden de praktijken van Co-Med plotseling gesloten. De keten werd failliet verklaard. Later bleek ook dat Co-Med illegaal huisartsenpraktijken overnam. Zo was er geen goedkeuring gegeven voor de overname van de praktijk in Bergen op Zoom. Co-Med nam de praktijk toch over.