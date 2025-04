Wonder van Waalwijk steeds minder realistisch na nieuw verlies RKC

RKC Waalwijk is weer een stap dichter bij de Keuken Kampioen Divisie. De Waalwijkers liepen vrijdagavond op bezoek bij NEC tegen een 2-1 nederlaag aan. Met nog vijf wedstrijden te gaan lijkt handhaving in de Eredivisie vrijwel onmogelijk te worden.

Bijna eigen goal De eerste helft was het de thuisploeg met het meeste gevaar. RKC-doelman Jeroen Houwen keepte goed en had een aantal keer geluk dat Nijmeegse aanvallen niet doeltreffend werden afgerond. Het enige gevaar van de gasten uit Waalwijk kwam na tien minuten toen het schot van Chris Lokesa werd geblokt. In dezelfde aanval vloog een voorzet van Mohamed Ihattaren via een tegenstander bijna binnen bij de tweede paal.

RKC Waalwijk won zes wedstrijden op rij niet en wilde in Nijmegen eindelijk weer eens drie punten aan het totaal toevoegen. De wedstrijd tegen NEC was er vooraf eentje met mogelijkheden op een goed resultaat voor de Brabanders. De Nijmegenaren kennen vooralsnog geen sterk seizoen en bivakkeren al geruime tijd in het rechterrijtje.

Na de rust schoot NEC uit de startblokken. Na zo'n 15 seconden was het al raak toen Kodai Sano keihard binnenschoot: 1-0. RKC Waalwijk was na de snelle goal niet bij machte om er iets tegenover te stellen.

Het laatste half uur kwamen de gasten wel opzetten. Spits Michiel Kramer, de vervanger van Oskar Zawada, was een aantal keer gevaarlijk voor het doel, maar NEC-doelman Robin Roefs uit Heeswijk hield zijn doel schoon. In de 79ste minuut was het wel raak door Kramer. De spits kopte raak na een piekfijne voorzet van Ihattaren. De goal werd gevierd in het uitvak, waarbij ook een aantal bekertjes op het veld werden gegooid. Dit leverde een korte staking op, al bleven de spelers wel aan de rand van het veld staan.

Winnende goal

In de slotfase ging het beide kanten op. RKC Waalwijk nam geen genoegen met de gelijke stand en koos vol voor de aanval. Het werd ook dreigend, maar aan de andere kant was het oppassen voor snelle uitstoten. In de extra tijd kon het thuispubliek voor de tweede keer juichen. Bryan Linssen kopte een voorzet van Sontje Hansen binnen en bezorgde zijn ploeg de 2-1 overwinning.

Door de nederlaag blijft het gat tussen Willem II en RKC Waalwijk vijf punten. De zestiende plek betekent het spelen van play-offs voor handhaving in de Eredivisie. Willem II heeft wel een duel minder gespeeld en komt zondagmiddag in Tilburg in actie tegen Ajax.