Vrouw raakt gewond bij steekpartij, dader aangehouden

Bij een steekpartij aan de Pastoor Lancrietstraat in Bergen op Zoom is vrijdagavond een vrouw gewond geraakt. Een ambulance is ter plaatse en de politie heeft iemand aangehouden.

De steekpartij gebeurde waarschijnlijk binnen in een huis. De vrouw is buiten levensgevaar en ze is aanspreekbaar. Een woordvoerder van de politie laat weten dat het slachtoffer en de dader elkaar kennen. De vrouw noemde de naam van de dader en kort daarna heeft de politie iemand aangehouden.

Foto: Persbureau Heitink

