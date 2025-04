Michiel Kramer blijft strijdbaar met RKC: 'We gaan er vol voor'

RKC Waalwijk een jaar langer in de Eredivisie? Met nog vijf wedstrijden te spelen is die kans heel klein. “Maar zolang het kan, moet je er altijd in geloven”, zegt spits Michiel Kramer na de 2-1 nederlaag tegen NEC. “Naarmate het einde van de competitie vordert, wordt het wel lastiger. Zeker met ons moeilijke programma, maar we gaan er vol voor.”

De 2-1 nederlaag tegen NEC kwam vrijdagavond hard aan bij de Waalwijkers. Kramer: “De eerste helft was er niet veel aan de hand, maar in de tweede helft kwamen we dramatisch slecht uit de kleedkamer. De 1-0 lag er al na een paar seconden in. Het duurde daarna even voordat we het weer oppikten. Na de 1-1 deden we er alles aan om de wedstrijd te winnen, we namen risico's. Aan een punt hadden we niks, we wilden dichter naar Willem II. Uiteindelijk staan we met lege handen."

Kramer kreeg het vertrouwen in de basis vanwege de blessure van Oskar Zawada. “Uiteindelijk probeer je altijd van waarde te zijn voor het elftal. Ik had het gevoel dat ik best prima in de wedstrijd zat, al had ik nog een keer vaker kunnen scoren. Dat ik de 1-1 maakte is uiteindelijk niet belangrijk, het gaat om RKC.”

Zeer waarschijnlijk is Kramer bezig aan zijn laatste wedstrijden voor de Waalwijkers. De 36-jarige spits heeft een aflopend contract en Kramer weet nog niet waar zijn sportieve toekomst ligt. “Ik wil het seizoen zo goed mogelijk afsluiten en dan zien we daarna wel hoe het loopt. Met mijn leeftijd weet ik wat ik kan en hopelijk weten anderen dat ook nog. Als ik dan de kans krijg om te spelen, moet ik natuurlijk wel laten zien dat ik het nog kan.”

"Pijnlijk dat we met niks naar huis gaan."