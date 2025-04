Rare knobbels aan wortels, wat is hier aan de hand? Frans weet het!

Boswachter Frans Kapteijns deelt wekelijks zijn kennis van de natuur. Iedereen kan vragen insturen via [email protected] . Dit keer besteedt Frans onder meer aandacht aan warrelknoesten, een mot en aan een gele bosmier, of is het toch iets anders? Deel een van deze Stuifmail is zaterdagochtend gepubliceerd.

Wat voor motje of vliegje is dit?

Inez Doreleijers leest in het Limburgse Meijel ook regelmatig deze Stuifmailrubriek en nu heeft ze zelf een vraag. Op de wortels van haar kardinaalsmutsstruik, die ze moest verplaatsen, zag ze vreemde aanhangsels. Ze stuurde mij een foto met de vraag: wat zijn dit? Wat je ziet, zijn warrelknoesten op de wortels van die kardinaalsmuts. Vaak zie je vooral warrelknoesten op de stam of takken, maar ook op wortels kunnen zich warrelknoesten vormen. Alleen zie je die nooit, omdat die zich ondergronds bevinden. Warrelknoesten kunnen heel groot worden en eruit zien als grote ballen die een hele stam of wortel omsluiten. Warrelknoesten zijn in feite een reactie van bomen, die een vijand (bijvoorbeeld bacteriën of schimmels) helemaal willen inkapselen. Die warrelknoesten nemen extreme vormen aan, die sterk afwijken van het normale groeipatroon van de stammen of wortels van bomen.

Desiree Hoeben stuurde mij een foto van een beetje een verfomfaaid diertje. Je kan wel goed zien dat het een vlinder, meer bepaald een nachtvlinder, is. Nu nemen veel mensen bij het zien van zo’n kleine nachtvlinder vaak het woord mot in de mond. Dit klopt maar zelden, de meesten vallen gewoon onder de naam nachtvlinder. Heel toevallig gebruikte ook Desiree het woord mot, maar deze keer klopt het wel. De naam van dit diertje is bruine huismot. Dat is toevallig een nachtvlinder uit de familie van de echte motten.

Wat zit er in de oksel van een struik in mij tuin, zijn dat eitjes?

Deze echte mot kun je in Nederland heel het jaar tegenkomen. Je vindt de bruine huismot vooral in gebouwen. De rupsen van deze mot hebben plantaardige en dierlijke materialen op het menu staan. Helaas worden deze bruine motten vaak op graanzolders en ook in levensmiddelen aangetroffen. Het meeste schade veroorzaken deze bruine huismotten aan wat vochtig geworden wollen stoffen en vloerbedekking. Meer lezen over de bruine huismot en hoe je die moet bestrijden kan via deze link.

Levina Kersten zag in haar tuin in Zoetermeer in de oksel van een struik een trosje eitjes. Ze vraagt zich af wat dit zou kunnen zijn. Volgens mij zijn dit eitjes van een kruisspin. Vrouwtjes van deze spinnen leggen de eitjes tijdens het eind van de herfst in een cocon van spinsel, zo overwinteren ze. In het voorjaar komen de jonge spinnetjes tevoorschijn. Heel opvallend is hun gele lichaamskleur. Soms zie je zo’n groep spinnetjes ver uit elkaar actief zijn. Maar stoot je tegen een spinseldraad, dan kruipen ze heel snel weer bij elkaar. Zie ook dit mooie filmpje van Wolffman325. In het cocon zit voedsel voor de kleine spinnetjes. Maar als dat op is, klimmen ze zo hoog mogelijk in een plant of struik. Daar aangekomen maken ze een lange draad, die door de wind wordt weggeblazen. Het jonge spinnetje zit vast aan die draad en gaat dus mee de lucht in. Een mooie manier van verspreiden van die kleine spinnetjes.

In de rubriek mooie foto's dit keer een foto die gemaakt is door Marij van Driel. Zij fotografeerde een bosuil die een uitje aan het knappen is in de holte van een boom. Een gave foto!

Natuurtip

Donderdag 17 april kun je van halftien 's ochtends tot halftwee 's middags de tuinen van Landgoed Mookerheide bezoeken.

Landgoed Mookerheide is gelegen in de gemeente Mook en Middelaar, in het meest noordelijke deel van de provincie Limburg. Het jachtslot springt het meest in het oog, maar daaromheen liggen verschillende andere pareltjes verborgen. Zoals het parkbos met de vele verschillende boomsoorten. Of de historische kassen en tuinen, waar vroeger de nonnen en nu vrijwilligers van Natuurmonumenten van alles verbouwen. Je wandelt vanaf het landgoed zo natuurgebied Mookerheide in.

Je kunt heerlijk rondwandelen over het landgoed en speuren naar de vele historische elementen die horen bij een landgoed van weleer. Zoals de kassen, een leifruitmuur, sier- en moestuinen, een ijskelder (nu vleermuiskelder) en een sierbrug. De tuinderij, zoals landgoedeigenaar Jan Luden van Heumen het vroeger noemde, was een belangrijk onderdeel van het landgoed. Groenten en fruit groeiden hier volop. Ook nu wordt er goed voor de tuinen gezorgd: een grote groep vrijwilligers van Natuurmonumenten is hier meerdere keren per week druk bezig!

In een groot deel van de tuin teelt Zelf Geplukt ruim zestig verschillende soorten snijbloemen. Deze bloemen bloeien op verschillende momenten in het jaar: gedurende het seizoen ziet de bloementuin er dus steeds anders uit en kunnen er andere bloemen geplukt worden. Zelf Geplukt teelt volledig natuurvriendelijk. Je ervaart hier hoe je zonder gebruik van pesticiden of kunstmest kunt genieten van prachtige snijbloemen en hoe dit bijdraagt aan de biodiversiteit. Tegen betaling kun je, tijdens de openingstijden van Zelf Geplukt, zelf een boeket bloemen plukken. De pluktuin is in principe open van mei tot en met oktober. Op vrijdagen van een tot vier uur 's middags en van juni tot en met oktober ook op zaterdagen van elf uur 's ochtends tot vier uur 's middags. Zie de website van Zelf Geplukt voor actuele wijzigingen.

Vertrekplek is Landgoed Mookerheide aan de Molenhoek. Aan deze activiteit zijn geen kosten verbonden.