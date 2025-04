Straatrovers dreigen met mes en beroven mensen van fiets

De politie deelt zaterdagochtend een foto van twee jongens die tijdens de oudejaarsnacht mensen van hun fiets beroofden op de Rompertsebaan in Den Bosch. Ze dreigden hierbij met een groot mes.

Een getuige filmde de verdachten. De politie heeft de afbeelding van de verdachten nu nog onherkenbaar gedeeld, omdat ze vermoeden dat ze nog minderjarig zijn.

Paar dagen de tijd

"We geven hen de komende dagen de tijd om zichzelf alsnog bij ons te melden", meldt de politie. "Doen ze dat niet, dan publiceren we later deze week de video."