Jongen (17) neergestoken in McDonald's, met spoed naar ziekenhuis

Een 17-jarige jongen uit Oudenbosch is vrijdagavond neergestoken in een McDonald's-restaurant aan de Karnemelkstraat in Breda. Hij is met spoed naar een ziekenhuis gebracht.

De politie kreeg rond kwart voor elf 's avonds een melding dat in het restaurant een ruzie was ontstaan tussen twee jongens. Die mondde uit in een vechtpartij, waarbij het slachtoffer werd gestoken.

Arts in opleiding

Een medewerker van het restaurant probeerde de situatie nog te sussen, maar dit was was tevergeefs. De verdachte zou na het steken gevlucht zijn in de richting van de Markendaalseweg. Twee omstanders, een verpleegster én een arts in opleiding, verleenden direct eerste hulp aan het slachtoffer, terwijl meerdere politie-eenheden naar de McDonald's gingen. Agenten namen de hulpverlening over, waarna het slachtoffer met spoed naar het ziekenhuis werd gebracht. Signalement

De verdachte wordt eveneens 17 jaar oud geschat. Hij droeg op het moment van de steekpartij een zwarte jas met capuchon, een zwarte broek en een schoudertas. De politie vraagt getuigen en mensen die relevante camerabeelden hebben contact op te nemen.

Remco de Ruijter/Persbureau Heitink.

