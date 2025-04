Provincie zoekt locaties voor kleine kerncentrales

De provincie Noord-Brabant gaat onderzoeken waar mogelijk kleine kerncentrales kunnen komen. Gedeputeerde Wilma Dirken (Ruimte) ging vrijdag mee in de vraag om onderzoek uit Provinciale Staten tijdens het debat over de Perspectiefnota. In die nota blikt de provincie ieder jaar vooruit op de toekomst.

Een meerderheid van VVD, BBB, Lokaal Brabant, CDA, PVV, Volt, 50PLUS, ChristenUnie-SGP, JA21 en Forum voor Democratie wil dat de mogelijkheid van kleine kerncentrales wordt bekeken als energieoptie voor de toekomst.