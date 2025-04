Eindelijk groen licht voor Pukkemuk: 'Mijn vrouw zou trots zijn geweest'

Na negen jaar is het Huub van Leijsen eindelijk gelukt. Zijn recreatiepark Pukkemuk kan gaan uitbreiden. De provincie is vrijdag akkoord gegaan met een lening om het park uit te breiden met vakantiewoningen. "Ik was heel blij, maar ook emotioneel", vertelt de ondernemer de volgende ochtend trots.

Een dag na het positieve besluit van de provincie schijnt de zon voor het recreatiepark in Dongen en eigenaar Huub straalt dan ook als nooit tevoren. "Ik ben harstikke blij dat het eindelijk doorgaat." De eigenaar doelt daarmee op de toezegging van Provinciale Staten op de lening om een vakantiepark te gaan bouwen. "Nu het eindelijk zover is, wordt het best spannend," zegt hij. "Je hebt er lang naar toegewerkt en nu kunnen we het gaan realiseren." De uitbreidingsplannen zijn al negen jaar oud. De recreatieparkeigenaar mocht oorspronkelijk negen miljoen lenen van de provincie. "Maar dat was tegen strenge voorwaardes en 6,7 procent rente. Ze waren namelijk bang dat we failliet konden gaan."

"Ze is gestorven in de wetenschap dat ons park aan zijn lot werd overgelaten."

Het toenmalige besluit van de provincie kwam hard binnen bij Huub en zijn vrouw Jocky. "Mijn vrouw was zelf accountant. Ze zei dat ik het niet moest doen en dat ze alles zouden afpakken."

"Ze wist zeker dat de provincie een rekenfout had gemaakt", vertelt Huub over zijn vrouw. Ze leed aan de spierziekte ALS, waar ze iets na het besluit aan overleed. "Ze is gestorven in de wetenschap dat ons park aan zijn lot werd overgelaten." Een lastig jaar volgde voor de parkeigenaar. "Ik liep als een zombie op de wereld. Ik wist niet waar ik aan toe was. Mijn personeel heeft me enorm geholpen."

"Ik was heel blij, maar ook emotioneel dat mijn vrouw het niet meer mee heeft kunnen maken."

Later bleek dat de provincie een rekenfout had gemaakt en dat het park daardoor geen gunstige lening kon krijgen. "Begin 2024 kwam gedeputeerde Stijn Smeulders koffie drinken. Tenminste dat dacht ik, maar hij kwam zijn excuses aanbieden." De rest geschiedde. De provincie herstelde haar fout en vrijdag bleek dat de uitbreiding kan doorgaan. "Heel de raad klapte na het nemen van het besluit. Ik was heel blij, maar ook emotioneel dat mijn vrouw het niet meer mee heeft kunnen maken", vertelt Huub met tranen in zijn ogen. "Al weet ik zeker dat ze meekijkt en enorm trots zou zijn."

"We willen dat de schop over een paar weken de grond ingaat."

Pukkemuk krijgt onder andere een vakantiepark met zestig vakantiewoningen. Een flinke uitbreiding voor het recreatiepark van Huub en dus heeft hij inmiddels hulp van Krijn Beek. Ook hij is enorm blij met de positieve uitslag. "We hebben enorm goed geslapen vannacht." De rechterhand van Huub heeft dan ook veel zin om de plannen te kunnen gaan uitvoeren. "We zijn heel tevreden en kunnen niet wachten om te beginnen. We willen dat de schop over een paar weken de grond ingaat, dus daarom gaan we volgende week al starten met de voorbereidingen." Door prijsstijgingen is de lening verhoogd naar 12,5 miljoen. "Wat de rente gaat zijn is nog niet bekend, maar in ieder geval acceptabel veel lager dan het aanbod dat we eerst kregen." Beide heren hebben vertrouwen in een goede afloop. "Als je altijd met je gezicht naar het verleden blijft kijken, sta je met de rug naar de toekomst toe", sluit Huub af met een eigen spreekwoord.

De uitbreidingsplannen met links het toekomstige vakantiepark (foto: Pukkemuk).