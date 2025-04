Man en vrouw ontsnappen uit brandende berging en vluchten naakt bos in

Een man en een vrouw zijn zaterdagmiddag ontsnapt uit een brandende berging aan de Kapelmeesterlaan in Tilburg. Het tweetal sliep in de berging. Nadat het duo aan de vlammen ontkwam, vluchtten de man en vrouw een bosgebied in. Een van de twee was naakt. Inmiddels zijn ze weer terecht.

De schade aan de berging is groot. Bewoners van de flat mogen niet in de buurt komen.

Rennen

Een buurtbewoner zag de brand en hielp de twee mensen om uit de berging te komen. Vervolgens sloegen ze op de vlucht en renden ze een bosgebied in de buurt in. Volgens een 112-correspondent van Omroep Brabant was een van de twee op dat moment naakt en droeg diegene enkel een muts. Na een zoektocht werd het duo in het bosgebied gevonden. Ze worden nagekeken in een toegesnelde ambulance. Het is nog niet duidelijk of ze gewond zijn geraakt.

Foto: Toby de Kort/SQ Vision.