Bijna 100 brandweermannen proberen bosbrand onder controle te krijgen

Bijna 100 brandweermannen proberen de bosbrand bij de Loonse en Drunense Duinen te bestrijden. Door andere hulpdiensten zijn nog eens veertig collega's ingezet. Er staat een gebied van vijfhonderd bij vijfhonderd meter in brand. Volgens een woordvoerder van de hulpdiensten breidt het vuur zich naar drie kanten uit, ook tegen de wind in.

Inmiddels is ook een handcrew ingezet. Dat is een specialistisch team van zestien tot twintig mensen. Zij gaan te voet het gebied in om 'stoplijnen' te graven: geulen van tien meter breed waar de begroeiing is weggehaald zodat het vuur er niet overheen kan.

Nog lang bezig De brand breidt zich naar drie kanten uit. "De verwachting is dat de brandweer nog geruime tijd bezig is met de brandbestrijding. Er wordt gebruik gemaakt van een politiehelikopter om het gebied goed in kaart te brengen."

Rond vijf uur werd een NL-Alert verstuurd met de oproep om het bosgebied te verlaten. Het NL-Alert werd verstuurd om de veiligheid van recreanten in het gebied te garanderen. Mensen werd gevraagd het bosgebied direct te verlaten. De rookwolken van de brand trekken richting Waalwijk en zijn in de wijde omgeving te zien.

"De wind waait nu in de richting van Waalwijk", aldus de woordvoerder. "Rond negen uur gaat de wind draaien richting Drunen. Dan neemt de wind waarschijnlijk ook af in kracht, omdat de wind dan over een weiland waait."

De veiligheidsregio Noord krijgt ondersteuning van de veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. Er zijn tientallen brandweerwagens ter plekke, onder andere uit Helvoirt, Nistelrode en Schaijk. De veiligheidsregio laat weten dat de rookoverlast meevalt, maar dat die in de verre omgeving is te ruiken.

"We hebben opgeschaald en zitten in de hoogste fase van natuurbrandrisico's. De kracht van de wind zorgt ervoor dat het vuur zich snel verspreidt, de temperatuur is hoog en het is al langer droog", legt een woordvoerder van de veiligheidsregio Midden- en West-Brabant uit.

Koeien weggehaald

"De brandweer is bezig om het gebied in kaart te brengen. Zij zijn ook aan het blussen. Er moet gekeken worden of het vuur helemaal geblust kan worden of dat het vuur beheersbaar moet worden gemaakt, omdat het niet direct uitgaat", zegt de woordvoerder rond kwart over vier.

Er komt veel rook vrij bij de bosbrand. Een boer in Drunen heeft zijn koeien van het land gehaald. Over campings in het bosgebied trekken de rookwolken. Vanuit Loon op Zand, Berkel-Enschot, Kaatsheuvel, Wijk en Aalburg en 's-Hertogenbosch West zien mensen de grote rookwolken overtrekken.

Blijf uit de rook

De veiligheidsregio roept mensen op om uit de rook te blijven. "We snappen dat het mooi weer is, maar ga bij rookoverlast naar binnen. Sluit ramen en deuren en zet de ventilatie uit", schrijft de veiligheidsregio.

Op Camping Marvilla Parks in Kaatsheuvel waren de rookwolken goed te zien. "Gelukkig hoeven we niet te evacueren", vertelt campinggast Duncan. "De grote rookwolken zagen we al rond vier uur. Toen het NL-Alert werd verstuurd waren deze al een stuk kleiner. We zagen wel een politiehelikopter rondvliegen."

Vlakbij de camping staan meerdere brandwagens.