Brandweermensen nog de hele nacht bezig met bosbrand, zee van vlammen

Brandweermensen zijn de hele nacht nog bezig met het bestrijden van de bosbrand in Nationaal Park De Loonse en Drunense Duinen. Er staat een gebied van vijfhonderd bij vijfhonderd meter in brand. "De brandweer heeft de rest van de nacht een grote klus om te voorkomen dat de brand zich verder uitbreidt", zegt een woordvoerder van de veiligheidsregio.

De grote bosbrand is na uren blussen nog altijd niet onder controle. De vlammenzee richt nog steeds enorme schade aan in het bosgebied.

Een handcrew is ingezet. Dat is een specialistisch team van zestien tot twintig mensen. Zij zijn te voet het gebied ingegaan om 'stoplijnen' te graven. Aan drie kanten graven ze geulen van tien meter breed waar alle begroeiing wordt weggehaald zodat het vuur er niet overheen kan.

Rond vijf uur werd een NL-Alert verstuurd met de oproep om het bosgebied te verlaten. Het NL-Alert werd verstuurd om de veiligheid van recreanten in het gebied te garanderen. Mensen werd gevraagd het bosgebied direct te verlaten. De rookwolken van de brand trokken richting Waalwijk en waren in de wijde omgeving te zien.

"Rond negen uur 's avonds gaat de wind draaien richting Drunen. Dan neemt de wind waarschijnlijk ook af in kracht, omdat de wind dan over een weiland waait", zei de veiligheidsregio eerder.

's Middags kwam er al veel rook vrij bij de bosbrand. Een boer in Drunen heeft zijn koeien van het land gehaald. Over campings in het bosgebied trokken de rookwolken. Vanuit Loon op Zand, Berkel-Enschot, Kaatsheuvel, Wijk en Aalburg en 's-Hertogenbosch West zagen mensen de grote rookwolken overtrekken.

Blijf uit de rook

De veiligheidsregio roept mensen nog steeds op om uit de rook te blijven. "Ga bij rookoverlast naar binnen. Sluit ramen en deuren en zet de ventilatie uit als je last hebt van de rook", zegt de veiligheidsregio.

Op Camping Marvilla Parks in Kaatsheuvel waren de rookwolken goed te zien. "Gelukkig hoeven we niet te evacueren", vertelt campinggast Duncan. "De grote rookwolken zagen we al rond vier uur. Toen het NL-Alert werd verstuurd waren deze al een stuk kleiner. We zagen wel een politiehelikopter rondvliegen."

Vlakbij de camping stonden meerdere brandwagens.