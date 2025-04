Brandweermensen waren heel de nacht bezig met bosbrand

Brandweermensen waren heel de zaterdagnacht nog bezig met het bestrijden van de bosbrand in Nationaal Park De Loonse en Drunense Duinen. Er stond een gebied van vijfhonderd bij vijfhonderd meter in brand. De brandweer had een grote klus om te voorkomen dat de brand zich verder zou uitbreiden, zei een woordvoerder van de veiligheidsregio.

De grote bosbrand was zaterdagavond na uren blussen nog altijd niet onder controle. De vlammenzee richtte enorme schade aan in het bosgebied. Er waren heel veel brandweermensen actief die probeerden te voorkomen dat het vuur zich verder zou uitbreiden dan de vijfhonderd bij vijfhonderd meter die al in brand stond. Hulpdiensten zoals de politie konden op een gegeven moment naar huis, maar de brandweermensen van verschillende eenheden bleven de rest van de nacht in het gebied, vertelde de woordvoerder aan het einde van de avond.

Foto: Persbureau Heitink

Foto: Persbureau Heitink

Zo'n 140 hulpverleners waren zaterdagavond bezig met het bestrijden van de brand, 96 Brandweerlieden gingen in het veld de vlammenzee te lijf. Ook een handcrew werd ingezet. Dat is een specialistisch team van zestien tot twintig mensen. Zij gingen te voet het gebied in om 'stoplijnen' te graven. Aan drie kanten groeven ze geulen van tien meter breed waar alle begroeiing werd weggehaald zodat het vuur er niet overheen kon.

Rond negen uur 's avonds ging de wind draaien richting Drunen en was de verwachting dat de wind af zou nemen in kracht, omdat de wind dan over een weiland zou waaien. Rond vijf uur werd een NL-Alert verstuurd met de oproep het bosgebied te verlaten. Het NL-Alert werd verstuurd om de veiligheid van recreanten in het gebied te garanderen. Mensen werd gevraagd het bosgebied direct te verlaten. De rookwolken van de brand trokken richting Waalwijk en waren in de wijde omgeving te zien. Naar drie kanten uitgebreid

De brand breidde zich vroeg op de avond naar drie kanten uit. Er werd gebruik gemaakt van een politiehelikopter om het gebied goed in kaart te brengen. De veiligheidsregio Noord kreeg ondersteuning van de veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. Er waren tientallen brandweerwagens aanwezig, onder meer uit Helvoirt, Nistelrode en Schaijk.

Foto: Persbureau Heitink

Foto: Eddie Voorthuijsen

's Middags kwam er al veel rook vrij bij de bosbrand. Een boer in Drunen haalde daarop zijn koeien van het land. De rookwolken trokken over campings in het bosgebied. Vanuit Loon op Zand, Berkel-Enschot, Kaatsheuvel, Wijk en Aalburg en Den Bosch-West zagen mensen de grote rookwolken overtrekken. Blijf uit de rook

De veiligheidsregio riep mensen op uit de rook te blijven. Onder meer op camping Marvilla Parks in Kaatsheuvel waren de rookwolken goed te zien. "Gelukkig hoefden we niet te evacueren", vertelde campinggast Duncan. "De grote rookwolken zagen we al rond vier uur. Toen het NL-Alert werd verstuurd, waren deze al een stuk kleiner. We zagen wel een politiehelikopter rondvliegen." Vlakbij de camping stonden meerdere brandwagens.

De brandweer staat ook paraat in Kaatsheuvel (foto: Duncan Reek).

Bij het gezin van Duncan en de andere campinggasten was geen paniek. "Iedereen zat onder de luifel te kijken naar de rookwolken. Misschien een beetje Nederlands, maar wij wachten af met onze spullen pakken tot het nodig is. Natuurlijk vonden de kinderen het wel spannend", zei hij zaterdagmiddag.

Op camping Marvilla Parks in Kaatsheuvel waren de rookwolken goed te zien (foto: Duncan Reek).

Een politiehelikopter is geland bij FC Drunen (foto: Eline Opperman).

Foto: Erik Haverhals / Persbureau Heitink

Foto: Persbureau Heitink

Foto: Persbureau Heitink

Foto: Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant en Brabant-Noord

De brand is goed te zien in Drunen (foto: Tom Berkers / Omroep Brabant).

Foto: Erik Haverhals / Persbureau Heitink

De rookwolken vanuit Bosch en Duin (foto: Mark van Stokkum).

Foto: Erik Haverhals / Persbureau Heitink

Foto: Erik Haverhals / Persbureau Heitink

De brand vanaf de Drunenseweg in Waalwijk (foto: Nicole van Oudheusden)

Foto: Erik Haverhals / Persbureau Heitink

Foto: Erik Haverhals / Persbureau Heitink

Foto: Erik Haverhals / Persbureau Heitink

De rookwolken zijn zelfs in 's-Hertogenbosch West te zien (foto: Alex).

De rookwolken vanuit Berkel-Enschot (foto: Leon Mastenbroek).

Jermain maakt in de Pagode in de Efteling een foto van de brand in Drunen (foto: Jermain).

De rookwolken trekken over Drunen (foto: De Wit).

De rookwolken vanuit Wijk en Aalburg (foto: Manon Dekkers).

De rookwolken zijn te zien vanaf Experience Island in Loon op Zand (foto: Paul ter Haar).

Ook in Kaatsheuvel zijn de rookwolken te zien (foto: Mats).