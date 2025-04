Zeer grote bosbrand in Drunen, rookwolken in wijde omgeving te zien

Aan de Kanaalweg in Drunen is zaterdagmiddag rond vier uur een zeer grote bosbrand uitgebroken. Rookwolken zijn in de wijde omgeving te zien. De brandweer rukt groots uit.

"We hebben opgeschaald en zitten in de hoogste fase van natuurbrandrisico's. De stand van de wind zorgt ervoor dat het vuur zich snel verspreid, de temperatuur is hoog en het is al langer droog", legt een woordvoerder van de veiligheidsregio Midden- en West-Brabant uit.

Blussen of beheersbaar maken

"De brandweer is bezig om het gebied in kaart te brengen en te zorgen dat ze niet ingesloten worden in het vuur. De brandweer is ook aan het blussen. Er moet gekeken worden of het vuur geblust kan worden of dat het vuur beheersbaar moet worden gemaakt, omdat het vuur niet direct uitgaat."

Er komt veel rook vrij bij de bosbrand. Vanuit Loon op Zand, Berkel-Enschot, Kaatsheuvel, Wijk en Aalburg en 's-Hertogenbosch West zien mensen de grote rookwolken overtrekken.