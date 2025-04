Honderden motoren denderen dwars door Brabant om geld in te zamelen

Zo’n 800 motorrijders reden zaterdag in een indrukwekkende stoet door Brabant. Ze reden vanaf Middelburg over de A58 naar Breda en na een lange stop door naar Krimpen aan de IJssel via de A16. Langs de weg en op viaducten trok de stoet veel bekijks.

Met deze rit wordt jaarlijks de dood van de voormalige president van de Republiek der Zuid-Molukken, Chris Soumokil, herdacht. Hij werd in 1966 geëxecuteerd door het het toenmalige Indonesische regime.

(Foto: Remco de Ruijter/ Persbureau Heitink/ persbureau Heitink)

De huidige regering in ballingschap van de Republiek der Zuid-Molukken (RMS) heeft daarom 12 april uitgeroepen tot een nationale dag waarop allen die hun leven hebben gelaten voor de vrijheidsstrijd worden herdacht. Drie Molukse organisaties zamelen met de motorrit geld in om te strijden tegen schending van mensenrechten door de Indonesische overheid in de Molukken en West-Papua. In november 1950 nam Indonesië de controle op het Molukse Ambon over en in 1952 werd het RMS-verzet grotendeels beëindigd. Sindsdien zetelt de RMS-regering in ballingschap in Nederland.