Matthijs vloog over de grote brand in Drunen en maakte deze beelden

Matthijs moest even twee keer kijken toen hij vanuit zijn lesvliegtuigje de grote brand bij de Loonse en Drunense Duinen zag. "Ik ben heel de regio doorgevlogen en overal was de rook te zien."

Matthijs Olislagers is vlieginstructeur in Eindhoven. Hij vloog vanuit daar, samen met een leerling, zijn vaste rondje in de buurt van de duinen. "Het was mij meteen duidelijk dat het om bosbrand ging, want er was sprake van flinke rookontwikkeling", vertelt Matthijs als hij weer met beide benen op de grond staat. "De rook was echt o-ver-al vandaan te zien, van Drunen tot het Land van Maas en Waal."

Als ervaren piloot en instructeur vliegt Matthijs veel. Dat hij een brandje spot vanuit de lucht is niet zo bijzonder. "Maar deze was wel erg groot", zegt hij. "Als piloot meld je wel eens branden bij de verkeersleiding, die ze dan doorspeelt naar brandweer of politie, want vanuit de lucht hebben we goed zicht." Bij deze brand wist hij: dit hoef ik niet te melden: "Dit was zo enorm, ik wist zeker dat dit niet onopgemerkt was", lacht Matthijs. Wel maakte hij filmpjes vanuit de lucht en stuurde die door naar Omroep Brabant.

De leerling liet zich trouwens niet door de brand van diens stuk brengen. "De hele lucht werd en beetje heiig, maar we waren nog ver genoeg van de brand dat het zicht goed was", legt Matthijs uit.

Ze vlogen met een grote boog om de rookpluimen heen: "Er kunnen asdeeltjes in zitten en die zijn slecht voor de motor. Bovendien, wie weet vliegt er wel een politiehelikopter. Die willen we niet tot last zijn", aldus de instructeur. Groot luchtvaartverkeer zou volgens de piloot ook geen last moeten hebben van de rook: "Die vliegen een stuk hoger."