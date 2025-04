Dit voetbalteam presteert het beste van heel Nederland

DVS uit Aalst pakte zondagmiddag na een 6-0 overwinning op Waalre de titel in de vijfde klasse F. De ploeg van trainer Mike de Louw (40) is daarmee dit seizoen het best presterende eerste elftal van Nederland. Het team is namelijk zonder puntverlies en hoopt die reeks de rest van het seizoen vol te houden. “We willen geschiedenis schrijven”, zegt de trainer.

17 wedstrijden gespeeld, 51 punten. DVS staat ongeslagen bovenaan en scoorde al 105 keer met maar 19 tegengoals. “Het is een topseizoen. We spelen goed, winnen alles en scoren heel veel. Met ook nog eens mooie doelpunten”, zegt de trainer.

“We hebben gewoon een hele goede groep met bijna allemaal echte DVS-jongens. Een aantal jonge gasten, maar ook wat oudere spelers die vroeger bij DVS speelden en zijn teruggekomen. Als ik iemand moet wisselen, dan gaat niet het team slechter spelen. Jongens die hier op de bank zitten, zouden bij een competitiegenoot in de basis staan. En nee, er is geen enkele speler die we betalen.”

Door Vriendschap Saamgebracht (DVS) is meerdere maatjes te groot voor de concurrentie en won bijvoorbeeld al met 13-0. “Ik moet wel zeggen dat er twee vijfde klassen zijn in deze regio en deze wat zwakker is dan de andere. Er zitten in onze competitie teams die blij zijn dat ze een elftal op de been krijgen. Wij willen tegen iedere tegenstander zoveel mogelijk scoren en spelen heel aanvallend. Daardoor krijgen we ook weleens onnodige goals tegen.”

Er wachten nog drie wedstrijden die voor de stand niet meer belangrijk zijn. Mike wil van verslappen echter niets weten. “We gaan voor zestig punten in twintig wedstrijden en we willen zoveel mogelijk scoren. Je kunt geschiedenis schrijven, dat leeft in onze groep.”