Jongeren koken met ouderen, succesvol buurtinitiatief valt in de prijzen

Het Tiny Restaurant, een initiatief in Beek en Donk waar jongeren en ouderen samen de keuken induiken, heeft de derde prijs gewonnen in de competitie om het beste buurtinitiatief van Nederland. De Gouden Pit is een landelijke prijs voor bewoners die hun droom voor hun buurt werkelijkheid maken.

In het hart van woonwijk De Regt, in Beek en Donk, gebeurt iets bijzonders. Tussen basisschool 't Otterke en Zorgcentrum De Regt ligt een moestuin met daarbij het mobiele Tiny Restaurant. Er worden bijzondere workshops georganiseerd voor jongeren van middelbareschoolleeftijd om ze in verbinding te brengen met verschillende groepen in de buurt.

"Ik hoorde een van de jongeren zeggen: 'deze kaas is veel lekkerder dan die we thuis hebben, uit de supermarkt'", vertelt coördinator Irene Janssen enthousiast. "Door het zien en doen vallen de kwartjes en worden ze zich meer bewust van wat er in de buurt speelt", legt ze uit.

Verschillende workshops Tijdens het project runnen jongeren uit Beek en Donk geen echt restaurant, maar ze doen een schooljaar lang verschillende workshops. Deze staan in het teken van ontmoeten, kennis delen en jong met oud in de wijk verbinden. Zo maken ze een borrelplank samen met de Laarbeekse boeren.

Buurt verder helpen

Tijdens de laatste workshop richten de jongeren ieder hun eigen restaurant in en maken ze in totaal tweehonderd gerechtjes voor hun familie en buurtbewoners van locatie de Regt. “Je ziet die kinderen echt iets leren, je ziet ze groeien én je ziet senioren opbloeien. Ze komen uit hun isolement en delen hun kennis over eten met de nieuwe generatie.”

De workshop levert een mooie bijvangst op: “Ouders van de leerlingen komen zo ook weer in contact met wat er allemaal in de buurt gebeurt. Zo kan het zomaar zijn dat ze door hun kind in dat zorgcentrum komen en daarna besluiten om zelf vrijwilliger te worden. Zo help je een buurt echt verder”, weet Janssen uit ervaring.

Zoeken naar de juiste mensen

Elk jaar doen op deze manier 250 leerlingen mee aan de workshops. Het volgend schooljaar start een nieuwe lichting, zo is de bedoeling. Met de Bronzen Pit in de hand, hoopt het team het idee verder uit te rollen. “Dit is zó geschikt voor andere dorpen”, zegt Janssen enthousiast. “Lieshout? Deurne? Kom maar op! We zijn nu druk bezig alles klaar te maken zodat het straks op meerdere plekken kan draaien.”

Ze waarschuwt dat daar veel bij komt kijken. "Initiatiefnemers van dit soort buurtplannen zitten vaak vol ideeën en energie, maar anderen, zoals organisaties en gemeenten, moeten vaak eerst zien dan geloven", weet ze. Bovendien zijn er veel vrijwilligers nodig voor dit soort trajecten. Voor mensen met eigen buurtplannen tipt Janssen: “Wees geduldig. Laat het zien, laat het groeien. Dat werkt het best.”

Het derde beste buurtinitiatief

De jury van 'het beste buurtinitiatief van Nederland' (een prijs van Kern met Pit) zag in ieder geval veel kansen in het Tiny Restaurant dat oorspronkelijk werd bedacht door mbo- en hbo-studenten, samen met Krista Werker.

De prijs werd met veel emotie ontvangen: "We hadden het nooit verwacht dat we een landelijke prijs zouden winnen", vertelt Werker. "Maar het is een mooie blijk van waardering: zelf staan we achter het initiatief en als je wint zie je: het is écht goed wat we doen."