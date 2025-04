Oppermachtig PSV wint met ruime cijfers van Almere City FC

PSV had zaterdagavond geen enkele moeite met Almere City FC. De Eindhovenaren wonnen met 5-0 van de hekkensluiter, maar dat was een magere afspiegeling van de krachtsverschillen.

De eerste helft had PSV een enorm overwicht. Almere City FC werd direct onder druk gezet en na vijf minuten kwam de thuisploeg op voorsprong door Ismael Saibari. Het was daarna wachten op de 2-0, waarbij onder andere de in de basis teruggekeerde Johan Bakayoko gevaar stichtte. In de 22ste minuut schoot de Belgische vleugelaanvaller de tweede Eindhovense goal binnen. Zijn schot gaan we aan het einde van het seizoen ongetwijfeld in het jaaroverzicht terugzien, want de treffer in de bovenhoek was van grote schoonheid.

Almere City FC kon helemaal niets inbrengen tegen een oppermachtig PSV. In de 26ste minuut was het al 3-0 toen Noa Lang naar binnen draaide en via het been van een tegenstander raak schoot. Malik Tillman zorgde er met een harde knal voor dat beide ploegen gingen rusten met een 4-0 stand. Tillman die met zijn goede spel wederom liet zien waarom PSV zo blij is dat de Amerikaan terug is van langdurig blessureleed.

Ismael Saibari en Johan Bakayoko. (Foto: Joris Verwijst/Orange Pictures)