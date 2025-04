Bosz geniet van sprankelend PSV: 'Maar hier hou ik niet van'

PSV was zaterdagavond veel te sterk voor Almere City FC. Trainer Peter Bosz genoot van zijn ploeg in de met 5-0 gewonnen wedstrijd, maar hij irriteerde zich ook toen Johan Bakayoko een bal achter zijn standbeen speelde. "Ik hou daar niet van. Misschien moet ik hem even aan z’n haren trekken”, zei Bosz met een lach op zijn gezicht.

Eerder dit jaar ergerde Bosz zich aan de gallery play van zijn ploeg in de Champions League-wedstrijd tegen Liverpool. Het balletje achter het standbeen van Bakayoko zaterdagavond was wat voorzichtiger dan de langlopende aanval tegen de Engelse topclub, maar Bosz houdt niet van het op deze manier vernederen van een tegenstander. Verder was hij wel tevreden over de Belgische aanvaller. “Ik vond Johan heel hard werken. Hij heeft z’n klasse laten zien en toonde frisheid. De goal die hij maakte was geweldig en verder was hij iedere keer weer dreigend.”

Met 34 doelpogingen, waarvan 17 ook echt op doel, werden de toeschouwers in het Philips Stadion zaterdagavond verwend met een voetbalshow. “Ik heb genoten van de energie die de jongens leverden. De tegenstander kreeg constant weinig tijd en ruimte om te voetballen. Zelf lieten we goed voetbal zien en we hebben veel kansen gecreëerd. Een veel grotere uitslag was mogelijk geweest. Ik ben ook blij dat we de nul hebben gehouden achterin. Al met al hoop ik dat we de mensen een geweldige wedstrijd hebben voorgeschoteld.”

In de strijd om de tweede plek in de Eredivisie en daarmee een Champions League-ticket is FC Twente in Enschede de volgende tegenstander. “Als bij ons iedereen naar zijn mogelijkheden speelt, dan zijn we een goed team. We gaan sowieso met vertrouwen naar FC Twente toe.”

"Jongen met zoveel potentie."