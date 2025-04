Vrouw zwaargewond na crash, auto belandde ondersteboven tegen een boom

Een vrouw is zaterdagnacht zwaargewond geraakt nadat ze met haar auto crashte op De Horstenbleek in Hoogeloon. Ze was rond kwart voor twee 's nachts door nog onbekende oorzaak gaan slingeren met haar auto. Die belandde ondersteboven.

Vervolgens botste de auto met de achterkant tegen een boom waarna deze opnieuw de weg op schoof. De vrouw zou uit de auto geslingerd zijn. Ze is met spoed naar een ziekenhuis in Tilburg gebracht. In de Kempen regende het zaterdagnacht weer eens na lange tijd, waardoor het wegdek glad was.

Foto: Rico Vogels/Persbureau Heitink.

Foto: Rico Vogels/Persbureau Heitink.

Foto: Rico Vogels/Persbureau Heitink.

Foto: Rico Vogels/Persbureau Heitink.

Foto: Rico Vogels/Persbureau Heitink.