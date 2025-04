Grote bosbrand: speciale machine ingezet om overslaan van vuur te voorkomen

De grote bosbrand in Nationaal Park De Loonse en Drunense Duinen is nog niet uit en wordt zondagochtend bestreden met een speciale machine. De grond is nog ontzettend heet in het gebied en moet daarom worden omgewoeld. "Zo hopen we dat de brand zich niet kan uitbreiden", aldus de brandweer.

Het blussen gaat 'sowieso nog de hele ochtend en waarschijnlijk een groot deel van de middag duren', meldt de Veiligheidsregio. De brand is onder controle maar het sein 'brand meester' is nog niet gegeven. De brand woedt op een gebied van zo'n 600 meter bij 700 meter Het advies blijft ook zondag om weg te blijven uit het gebied en om ramen en deuren te sluiten bij rook- of geuroverlast. 'Grond nog bloedheet'

Volgens de hoofdofficier van dienst van de brandweer, Erik van der Linden, zijn er nog zo'n 50 tot 60 brandweermensen in het gebied aan het werk om te blussen. Het probleem is dat vooral dat de ondergrond nog heel heet is.

"Een laag van vijf centimeter kunnen we nathouden, maar daaronder is alles bloedheet en kan het zelfs nog branden", legt Van der Linden uit. Vanmiddag gaat de wind draaien naar een stukje nabijgelegen bos waar nog geen brand is uitgebroken. “We gaan koste wat koste proberen te zorgen dat de ondergrond tegen die tijd voldoende afgekoeld is. Anders lopen we het risico dat de brand richting het bos uitbreidt", zegt de hoofdofficier. Speciale machine

Een speciale landbouwmachine, een bosfrees, gaat daarom de grond omwoelen. “Zo worden de hete stukken grond blootgelegd en kunnen die met bluswater gekoeld worden", aldus Van der Linden. "We gaan ongeveer een halve meter grond omwoelen.”

De speciale landbouwmachine, een bosfrees.

Door de wind en de regenval afgelopen nacht is de felheid van de brand afgenomen. "Maar de grond is nog steeds ontzettend heet," vult een woordvoerder van Veiligheidsregio aan, "dus we moet echt nog wel even door met blussen. De brand is nog niet uit." 140 hulpverleners

De brand brak zaterdagmiddag rond kwart over drie uit. Aanvankelijk werd gemeld dat er een gebied van vijfhonderd bij vijfhonderd meter in brand stond. De vlammenzee richtte enorme schade aan in het gebied. Zo'n 140 hulpverleners waren zaterdagavond bezig met het bestrijden van de brand. 96 Brandweerlieden gingen in het veld de vlammenzee te lijf. Hulpdiensten zoals de politie konden op een gegeven moment naar huis, maar de brandweermensen van verschillende eenheden bleven de rest van de nacht in het gebied.

De brand zondagochtend (foto: Persbureau Heitink).

Foto: Persbureau Heitink