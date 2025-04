Grote schade aan natuur na bosbrand: 'Veel jong leven is omgekomen'

Het vuur in Nationaal Park De Loonse en Drunense Duinen sloeg zaterdag wild om zich heen en is zondag nog altijd niet gedoofd. De schade aan de natuur is gigantisch, vertelt boswachter Frans Kapteijns. “Dat kan ook niet anders in de lente.”

Hoe groot de schade precies is, is lastig te zeggen, zegt Frans. “Maar je weet dat op een klein stukje natuurgebied altijd heel veel leven is. De brand woedt op een gebied van 600 meter bij 700 meter. Dan kun je je wel voorstellen dat heel veel leven om zeep is geholpen.” Muizen, vogels en kikkers

Omdat het april is, is veel leven nog jong. “Het is lente. Je moet dan denken aan jonge muisjes en het insectenleven, zoals sprinkhanen en allerlei soorten vliegen en zandbijen. Of kikkers en andere amfibieën.”

Ook jonge vogels of vogels die niet hebben kunnen vluchten, hebben het leven gelaten, denkt Frans. “Zo zien we dat altijd bij bosbranden in maart en april. De natuur herstelt zich wel weer, maar het leven dat er was, is nu natuurlijk weg.”

Foto: Persbureau Heitink.

Ook is maart en april een ‘ongemakkelijke’ overgangsperiode voor bosbranden, zegt Frans. “Want dat is net de periode waarin het nieuwe leven begint en het oude leven nog staat. Dat betekent dat er heel veel dorre natuur is, en die is heel brandbaar." Brand

Het blussen gaat 'sowieso nog de hele ochtend en waarschijnlijk een groot deel van de middag duren', meldt de Veiligheidsregio. De brand woedt inmiddels op een gebied van zo'n 600 meter bij 700 meter en is nog altijd niet geblust. Volgens de hoofdofficier van dienst van de brandweer, Erik van der Linden, zijn er nog zo'n 50 tot 60 brandweermensen in het gebied aan het werk om te blussen. Het probleem is dat vooral de ondergrond nog heel heet is.

Foto: Persbureau Heitink.