Jongens beroven man (77) op klaarlichte dag van fiets en gaan ervandoor

Een 77-jarige man uit Goirle is zaterdagmiddag op klaarlichte dag van zijn fiets beroofd. De man fietste rond vier uur over het fietspad van Tilburg naar Goirle toen hij vlakbij bedrijventerrein Katsbogten plots met kracht aan zijn shirt werd getrokken.

De man stopte en zag drie of vier jongens om hem heen komen staan. Twee daarvan zaten op een fatbike. De jongens zeiden niets en trokken de fiets van de man, een zwarte elektrische Gazelle damesfiets, uit zijn handen.

Een van de jongens sprong op die fiets en ging er vervolgens met het groepje vandoor via het bedrijventerrein.

Telefoon, bankpas, rijbewijs en wat briefgeld

In de fietstas van de man zaten zijn telefoon, bankpas, rijbewijs en wat briefgeld. Deze fietstas werd korte tijd later met spullen en al aan de Elzengaard in Goirle gevonden.

De daders zouden jongens van een jaar of 15 of 16 jaar zijn. De jongen die de fiets afpakte, is ongeveer 1,70 meter groot.

Getuigen en camerabeelden

De politie vraagt mensen die iets van de beroving hebben gezien en mensen die relevante (deurbel-) camerabeelden hebben van de verdachten zich te melden.