Grote bosbrand: sein brand meester gegeven • brand zit nog in de grond

12.17

Het sein 'brand meester' is gegeven voor de grote bosbrand in Nationaal Park De Loonse en Drunense Duinen. Waarschijnlijk is de brandweer nog de hele zondag bezig met nablussen.

Het kan 'nog enkele dagen duren' voordat de brand helemaal uit is, meldt de Veiligheidsregio zondagmiddag. Vanwege die nabluswerkzaamheden en mogelijke rook- of geuroverlast is het advies om weg te blijven uit het gebied.