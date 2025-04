Kogelinslagen en vermoedelijk explosief ontdekt bij beruchte villa

Op een locatie aan de Zwembadweg in Geldrop zijn zondagochtend kogelinslagen ontdekt. Het zou gaan om een beruchte villa. Met graffiti is op het huis de tekst ‘Betalen rat’ gespoten. De locatie is afgezet. De politie doet onderzoek.

De politie kreeg zaterdagavond al een melding over schoten, maar kon na aankomst niets vinden. "We zijn bij daglicht nog eens terug gegaan", zegt een woordvoerster van de politie. "Toen zagen we de kogelinslagen." Er is ook een vermoedelijk explosief gevonden. Daarvoor is de Explosieven Opruimingsdienst Defensie ingeschakeld. Die komen vanmiddag ter plaatse. Explosie

In juli 2023 was het ook al raak bij deze villa. Toen vond er een explosie plaats. Op beelden was te zien dat een man een vloeistof sprenkelde en een spoor maakte van een auto op de oprit naar de voordeur van het huis.

Zodra hij zijn aansteker gebruikte, ontstond een enorme steekvlam en de ontploffing. De verdachte moet hierbij volgens de politie brandwonden of schroeiplekken hebben opgelopen. Waarschijnlijk is hij zijn wenkbrauwen en wimpers kwijtgeraakt. Gezin met kinderen

In het huis woonde destijds een gezin met twee kinderen. Zij lagen te slapen toen de aanslag plaatsvond. De bewoners konden het huis op tijd verlaten. Waarom dit gezin het slachtoffer werd, zei de bewoner destijds niet te weten. Navraag bij het Openbaar Ministerie leerde echter dat de man zich mogelijk in het criminele circuit bevindt. De man heeft een financiële achtergrond en zou zijn betrokken bij witwaspraktijken. De politie viel in 2020 al een keer het huis binnen en hield de man toen aan. Beelden van de brand na de explosie bij de villa in 2023:

Foto: Persbureau Heitink.

Foto: Persbureau Heitink.