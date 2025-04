Bart vlucht met z'n schapen uit de Duinen na brand: 'Was wel even spannend'

De zomerse zaterdag wordt plotseling spannend voor schaapsherder Bart van Ekkendonk in de Loonse en Drunense Duinen. Zijn kudde graast in de duinen als daar halverwege de middag een grote brand uitbreekt. De schapen staan op dat moment veilig, maar niets is zeker, weet Van Ekkendonk. "Als de wind draait, kan het ineens misgaan. De schapen moesten daar weg."

"Ik hoorde dat er brand was", vertelt de schaapsherder nuchter. Uit voorzorg ging hij toch even kijken. Toen duidelijk werd dat de brand voorlopig niet geblust kon worden en zelfs naar drie kanten aan het uitbreiden was, schakelde hij razendsnel. "Ik ben met mijn hond in de auto gestapt en heb collega's gebeld om te helpen, zodat we de schapen op verschillende plekken konden laten overnachten."

"Eerst maken dat je wegkomt, waar je precies heen loopt bepalen we later."

Eenmaal ter plaatse was Bart net zo rustig als zondagochtend aan de telefoon, maar dat was de avond ervoor op weg naar de schapen wel anders. "Je denkt: waar is die brand precies, wat tref ik aan?", blikt Bart terug. Bij aankomst bleek dat de wind gunstig stond en de schapen veilig zijn. "Maar je weet nooit hoe een brand zich ontwikkelt", vertelt Bart. "De wind kan gaan draaien. Je verplaatst ze liever op tijd, dan gepaard met een hoop stress." Haast was geboden. "Je moet zorgen dat je daar wegkomt." Een plan voor waar de schapen naartoe gaan, maakt hij pas als hij gaat lopen. "Eerst moeten de schapen daar weg." Hij vond een schuilplaats op een hei bij Bosch en Duin, een uur lopen van de plek waar de schapen stonden. "In overleg met de boswachter hebben we ze daar veilig kunnen neerzetten."

"Vanavond slapen de schapen weer op hun vertrouwde plekje."

De dieren zelf bleven opvallend kalm. „Ze hebben de rook misschien geroken, maar ze hebben geen vuur gezien. Dan hebben ze denk ik niet door dat er wat speelt." Bovendien zijn ze het wel gewend om met Bart en zijn hond aan de wandel te gaan. "Als ik ga lopen, weten zij: we gaan ergens heen, gewoon de herder volgen. Dat is routine voor ze.” De schapen gaan naar alle verwachting zondagavond weer terug naar de Duinen, om daar de nacht door te brengen op hun vertrouwde plekje. De brandweer heeft het sein 'brand meester' gegeven. Dat betekent dat de brand zich niet zomaar uitbreidt.