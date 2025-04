Brand in de Loonse en Drunense Duinen, kijk hier de foto's terug

Langzaam likt de natuur in de Loonse en Drunense Duinen haar wonden. De brandweer is uit het gebied vertrokken en de zorg is overgedragen aan natuurmonumenten. Tijd voor een kleine terugblik, op hoe de brand zich ontwikkelde.

De brand ontstond op zaterdag, waarschijnlijk aangestoken. Door de droogte greep het vuur snel om zich heen.

De bosbrand in Drunen (foto: Erik Haverhals/Persbureau Heitink).

De rook was tot in de verre omtrek te zien.

De rook van de brand in de Loonse en Drunense Duinen (foto: Imke van de Laar).

De avond valt en het vuur verspreidt zich verder.

De brandweer gaat de hele nacht door met blussen. Op zondagmorgen is het vuur uit, maar de grond smeult nog na. Het gebied moet nat worden gehouden, zodat het vuur niet opnieuw oplaait.

Er zit nog veel hitte in de grond (foto: Persbureau Heitink).

De brandweer heeft het sein brand meester afgegeven. Ze gaan terug naar de kazerne en dragen het over aan natuurmonumenten.