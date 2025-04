Willem II weet niet te stunten en verliest van Ajax

Willem II is zondagmiddag op eigen veld tegen een 1-2 nederlaag aangelopen tegen Ajax. De Tilburgers kwamen voor rust op voorsprong door Emilio Kehrer, maar het laatste kwartier bezorgden invallers Oliver Edvardsen en Wout Weghorst de koploper uit Amsterdam de drie punten.

Verrassende naam in de basis van Willem II was de pas 17-jarige Jens Mathijsen. De zoon van 84-voudig international Joris viel dit seizoen drie keer een paar minuten in, maar mocht het tegen Ajax voor het eerst vanaf de start laten zien. Trainer Peter Maes koos voor het talent vanwege de afwezigheid van onder andere Mickaël Tirpan, die voorlopig uit de roulatie is vanwege de zeldzame ziekte sarcoïdose. Mathijsen had als rechtsback te maken met de snelle en behendige Mika Godts en liep al snel tegen een gele kaart aan.

Vermakelijk duel

De eerste helft was het vertoonde voetbal niet goed, maar toch was het duel vermakelijk. Het spel golfde op en neer, met kansjes aan beide kanten. Ajax was in de beginfase dicht bij de 0-1, maar doelman Thomas Didillon-Hödl hield zijn doel knap schoon na een kopbal van Ahmetcan Kaplan.

Bij de Tilburgers was spits Jeremy Bokila gevaarlijk toen hij voor het Amsterdamse doel verscheen, maar zijn schot was veel te wild en miste richting. Na 41 minuten ontplofte het Koning Willem II Stadion. Emilio Kehrer kreeg de bal via Bokila voor zijn voeten, speelde een tegenstander uit en knalde keihard raak: 1-0.

Wissels maakten verschil

De 1-0 ruststand was verrassend en Willem II wist dat het in de tweede helft een aanvallend Ajax kon verwachten. Toch konden de Amsterdammers weinig gevaar stichten. De wissels van Ajax-trainer Francesco Farioli maakten uiteindelijk het verschil. De Italiaan bracht met onder andere Wout Weghorst en Oliver Edvardsen frisse krachten in en die maakten in de slotfase van de wedstrijd het verschil met hun doelpunten. Doelman Didillon-Hödl voorkwam met goed keeperswerk de 1-3, waardoor Willem II in leven bleef. Tot grote kansen kwam de thuisploeg echter niet meer. Laatste overwinning

Aan de slechte reeks van Willem II is dus geen einde gekomen. De laatste overwinning boekten de Tilburgers op 22 december 2024 toen NEC met 4-1 werd verslagen. Het gat met de onderste twee ploegen RKC Waalwijk en Almere City FC blijft vijf punten. Het verschil met de vijftiende plek waar NAC nu staat is inmiddels zeven punten. Er zijn nog vijf duels te spelen waarin Willem II zich veilig hoopt te spelen.