Advocaat Schouten schiet woonwagenbewoners te hulp in strijd met gemeente

De bekende advocaat Peter Schouten gaat de bewoners van een woonwagenkampje in de Haagse Beemden helpen in hun strijd tegen de gemeente Breda. De woonwagenbewoners voelen zich al jaren gediscrimineerd en verkeerd behandeld, omdat ze hun kamp willen uitbreiden. Op een stuk grond naast hun terrein komen nu appartementen voor senioren. En dat vinden de woonwagenbewoners maar niks.

Peter Schouten neemt geen blad voor de mond, na zijn gesprek zondag met de woonwagenbewoners. Hij is niet te spreken over het handelen van de gemeente Breda. "Wat hier is gebeurd, is bedrog", vindt de advocaat.

"Het is echt ongelooflijk wat hier is gebeurd", zegt advocaat Schouten. "De woonwagenbewoner, van wie het stuk grond was, is nooit ingelicht over de plannen van Alwel. Voor de verkoop was er al een deal met de gemeente over het bestemmingsplan en kon hij de juiste waarde niet inschatten. De woonwagenbewoner werd ouder en was ziek. Hij moest daarom wel verkopen. De grond is met bedrog uit handen genomen."

Gevolg van uitsterfbeleid

In de ogen van de woonwagenbewoners is dit het gevolg van een uitsterfbeleid dat Breda volgens hen nog altijd voert. Iets dat in 2018 officieel is verboden. "Het kan dan wel afgeschaft zijn, maar hier komt de problematiek uit voort. Dus nu hebben we gewoon een uitstelbeleid voor mensen die uit de woonwagencultuur komen. Die grond naast hun deur is heel geschikt voor meer woonwagens."

Fouten toegegeven

Wethouder Eddie Förster van Breda gaf onlangs in de gemeenteraad toe dat er fouten zijn gemaakt in het verleden en dat de woonwagenbewoners zijn achtergesteld. Maar nu gaat volgens hem het college voortvarender te werk en is er geen reden om de wijziging van het bestemmingsplan niet door te laten gaan. Donderdag wordt er over gestemd.