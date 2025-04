Trouwring na 63 jaar teruggevonden: ‘Dit is heel bijzonder’

Een verloren trouwring is na 63 jaar teruggevonden op een weiland in Langenboom. De trouwring was van de inmiddels overleden vader van Ad en Wim Raaijmakers, bij wie de ring is teruggekomen. “Dit is heel bijzonder”, zeggen de broers.

Op de bonnefooi “Ik ben gewoon op de bonnefooi in de auto gestapt en naar het adres gereden dat ik had gekregen. Ik belde aan en vroeg of de trouwdatum 4 november 1952 hen iets zegt. Ze waren een beetje sprakeloos in het begin, dat ik die trouwring na 63 jaar weer teruggebracht heb”, vertelt Jaap.

De ring werd gevonden door hobbyarcheoloog Jaap de Jong. Toen de metaaldetector aansloeg, was Jaap blij dat hij goud had gevonden. “Ik ging naar de landeigenaren om te vragen of de ring misschien van hun was, maar zij konden er niks mee”, vertelt Jaap.

Wim zegt dat hij totaal verrast was door het bezoek van Jaap. “Hij zei dat hij de trouwring van mijn vader had gevonden. Ik zei: dat lijkt me toch sterk, want die is hij al een dikke 60 jaar kwijt”, zegt Wim.

Verloren in put

Wim weet nog hoe de ring verloren is gegaan. “Ik weet nog dat we een kalf van een koe moesten halen bij de boerderij. Toen was ik 7 jaar oud en ben ik met mijn vader meegegaan. We waren klaar en gingen in de avond naar huis. Toen kreeg hij in de gaten dat hij zijn trouwring kwijt was”, vertelt hij.

“Ik denk dat de ring van zijn hand af is geschoten en in een put is gekomen, waar de mest van de koeien terechtkwam. Zodoende ging de ring mee het land op. Daar is de ring nu na 63 jaar gevonden. Het is niet te geloven”, zegt de zoon.