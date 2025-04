Ouders gaven toestemming voor basisdebuut van Jens: ‘Mentaal klaar voor’

Jens Mathijsen veroverde zondagmiddag tegen Ajax voor het eerst een basisplaats als speler van Willem II. De 17-jarige verdediger kreeg van trainer Peter Maes het vertrouwen als rechtsback. Voor het basisdebuut belde de club wel eerst met zijn ouders. “Als zijn vader en moeder deze wedstrijd op een voor hem ongewone positie niet zagen zitten, dan had ik Jens niet opgesteld”, zegt trainer Peter Maes.

Het bellen met de ouders, oud-profvoetballer Joris Mathijsen en zijn vrouw, was erg belangrijk voor Willem II. Maes: “Er waren meerdere opties voor de rechtsbackpositie, maar alle plusjes waren in het voordeel van Jens. Ik was ervan overtuigd dat hij er mentaal klaar voor was, maar we wilden voor zijn gemoedsrust weten of zijn vader en moeder er ook achter stonden. Zijn ouders gaven direct aan voor honderd procent achter de beslissing te staan.”

Sportieve droom uitgekomen

Voor Jens kwam een sportieve droom uit. Die droom begon al op jonge leeftijd toen de centrale verdediger de overstap maakte van amateurclub VOAB uit Goirle naar de jeugdopleiding van Willem II. De start van zijn voetbalcarrière is hetzelfde als die van zijn vader Joris, die 84 keer voor het Nederlands elftal speelde en onder andere het shirt van Feyenoord droeg. “Het is wel leuk als we worden vergeleken, al is iedereen anders als speler. Hij was een linkspoot in het centrum, ik ben rechtsbenig. De tips die mijn vader me geeft zijn geweldig. Hij heeft zoveel ervaring, ik kan veel van hem leren. Zo zei hij voor deze wedstrijd bijvoorbeeld dat ik er als rechtsback op moest letten om goed op mijn voorvoeten te staan."

Joris Mathijsen, de vader van Willem II-speler Jens. (Foto: Orange Pictures).

Zenuwachtiger dan normaal

Drie keer kreeg hij dit seizoen een paar minuten speelminuten als invaller, maar zijn eerste basisplek gaf een ander gevoel. “De eerste keer in de basis in zo’n groot stadion, daarvoor was ik natuurlijk wel wat zenuwachtiger dan normaal. Toch heb ik me voorbereid zoals ik altijd doe op wedstrijden. Ik probeerde m’n ding te doen en de eerste helft speelde ik best goed. Jammer dat ik al snel een gele kaart kreeg, dan kun je daarna niet echt meer iets doen. En het is zonde dat we onze voorsprong weggaven.”

"Een coole kikker die weet waar hij mee bezig is."

Maes vond Mathijsen een goede wedstrijd spelen en voorspelt een grote toekomst voor de Brabander. “Hij is 17 jaar, maar hij komt veel volwassener over. Het is een coole kikker die weet waar hij mee bezig is. Vooraf heb ik tegen hem gezegd dat dit duel echt niet bepalend is voor de rest van zijn loopbaan. Ik ben ervan overtuigd dat Jens een basisplaats gaat veroveren, dat duurt niet lang meer."