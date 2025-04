Politie omsingelt huis na melding inbraak, maar iets anders is aan de hand

Wat doe je als je midden in de nacht iemand met een zaklamp door het huis van de buren ziet lopen? Dan bel je de politie. Dat deed zondagnacht ook iemand in Breda. Het huis werd voor de zekerheid omsingeld, onder meer met een politiehond. Uiteindelijk bleek het allemaal voor niks: er was geen inbreker aan het werk, maar een robotstofzuiger.

Dat melden de wijkagenten van Breda-Oost op Instagram. Toen de agenten bij het huis aankwamen, zagen ook zij licht in het huis bewegen. "Samen met mijn collega keek ik het huis in en wat zagen wij toen? Het licht in het huis was afkomstig van de robotstofzuiger die zijn werk aan het doen was", laat een van de wijkagenten weten op Instagram. "Wij moesten hier wel even om lachen. Gelukkig dat het geen inbreker was!" De wijkagent benadrukt heel blij te zijn dat mensen zo oplettend zijn. "Kom jij een verdachte situatie tegen, doe hier dan ook melding van. Wij komen liever een keer extra dan niet!"