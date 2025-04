Toeschouwer die bidon gooide naar Van der Poel geeft zich aan, heeft spijt

De toeschouwer die zondag tijdens Parijs-Roubaix een bidon in het gezicht van Mathieu van der Poel gooide, heeft zichzelf bij de politie in België gemeld. Volgens Belgische media heeft de man veel spijt van zijn daad.

Het voorval gebeurde met nog 33 kilometer te gaan, terwijl De vliegende Hollander solo op kop reed. Mathieu werd in zijn gezicht geraakt, maar reed door en won uiteindelijk de kasseienklassieker. "Ik hoop dat ze hem een proces aandoen", zei Van der Poel eerder over de dader. "Met vijftig kilometer per uur een bidon in je gezicht is genoeg om mijn kaak te breken. Dit mogen we niet laten passeren."