Auto ondersteboven in sloot, inzittende overleden

In een sloot in Standdaarbuiten is maandagochtend een auto gevonden met daarin een overleden persoon. De auto ligt op zijn kop in het water. De politie vermoedt dat het gaat om een eenzijdig ongeluk.

De auto ligt in een sloot aan de Langeweg-Zuid. Een fietser zou de wagen hebben zien liggen en schakelde de politie in. Dat gebeurde rond half zeven maandagochtend.

De politie, brandweer en een ambulance snelden naar de plek toe, maar de hulp kwam te laat voor het slachtoffer. De politie kan nog niet zeggen of het om een man of een vrouw gaat. Ook is niet duidelijk hoelang de auto al in het water heeft gelegen. De omgeving is afgezet.

Foto: Remco de Ruijter/Persbureau Heitink.

Foto: Christian Monden.