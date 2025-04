Oisterwijkse shovel één-op-één gekopieerd door Chinezen: 'Best emotioneel'

Het Oisterwijkse bedrijf Tobroco-Giant deed afgelopen week een opvallende ontdekking. Medewerkers waren op een bouwbeurs in Duitsland toen ze bij een Chinese fabrikant hun eigen shovel zagen staan. Het voertuig bleek tot in de kleinste details gekopieerd te zijn. Via een kort geding wist het Oisterwijkse bedrijf het snel voor elkaar te krijgen dat de Chinese namaak-shovel van de beurs moest worden verwijderd. Het waren emotionele dagen voor directeur Toine Brock en zijn collega's.

Het was voor de medewerkers overduidelijk dat het ging om een kopie van hun eigen voertuig. "Ieder lijntje was nagemaakt. Zelfs de imperfecties hadden ze gekopieerd", vertelt medewerker Pim de Boer. "In hun folder hadden ze ook één-op-één de tekening van de shovel uit onze folder overgenomen. Ze hadden niet eens de moeite genomen om de kleuren een beetje te veranderen." Zelfs het typenummer van de Oisterwijkse shovel stond per ongeluk nog in de Chinese folder van de namaak-shovel.

Medewerkers van machinefabrikant Tobroco-Giant waren vorige week op de BAUMA 2025 in München. Dat is de grootste bouwbeurs ter wereld. Ze waren hun eigen stand aan het opzetten, toen een medewerker plotseling een kopie zag van een van hun shovels, de G2700 HD+. Hij stond bij de stand van een Chinese fabrikant.

Directeur Toine Brock kreeg het nieuws via de telefoon te horen van zijn medewerkers. "Ik vloekte wel even toen ik de foto's zag", vertelt Brock, die niet veel later ook naar de beurs in München vertrok. Hij wilde de namaak-shovel met eigen ogen zien. "Ik wist al dat ze goed konden kopiëren in China, maar dit was ongelofelijk. Hij was honderd procent nagemaakt."

Hij vermoedt dat de Chinezen 'zijn' shovel ergens in Europa bij een handelaar hebben gekocht en zo hebben weten na te maken. De directeur baalt er flink van. "Dit is onze beste machine, die we in de loop der jaren hebben geoptimaliseerd. We werken hier met zeshonderd mensen hard aan onze producten. En zij kopiëren het binnen een paar dagen. Dat wil niemand meemaken."

Brock had de advocaat in intellectueel eigendomsrecht geregeld via een advocatenbureau in Nederland. Het bedrijf van Brock moest snel allerlei dingen regelen om aan te kunnen tonen dat de shovel hun eigendomsrecht was.

Op woensdag, toen de beurs nog bezig was, spande de advocaat een kort geding aan. En meteen donderdag kwam het vonnis: Tobroco-Giant werd op alle punten in het gelijk gesteld. De Chinese namaak-shovel moest direct van de beurs worden verwijderd en mag niet meer in Europa worden vertoond. "Ze hebben toen snel doeken over de machine gelegd, zodat niemand hem nog kon zien. Een dag later was hij van het terrein verdwenen."

De directeur is blij dat hiermee een duidelijk signaal is afgegeven. Al weet hij ook dat er niet op te boksen is tegen de maakindustrie in China. "Wij kunnen nooit tegen China op qua salarissen. We moeten het vooral hebben van onze innovatie en nieuwe producten. Maar dat ze dan zo overduidelijk ons product kopiëren, dat vind ik best emotioneel. Je weet dat er veel gekopieerd word, maar meestal wordt er dan nog wel een ander design gemaakt en dan kan het nog enigszins geaccepteerd worden. Dit ging wel ver."