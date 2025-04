Geniet nog even van dit heerlijke lenteweer, het wordt allemaal wat minder

Geniet nog maar even van het mooie weer, want het wordt in de loop van deze week allemaal wat minder. Dat vertelde Alfred Snoek van Weerplaza maandagochtend in het radioprogramma KEIgoeiemorgen! op Omroep Brabant.

Deze maandag mogen we ons volgens Snoek nog verheugen op een prima lentedag. Alleen mensen die hopen op wat regen komen deze dag niet aan hun trekken. "Er is afgelopen nacht, aan het eind van de nacht, wel een klein gebiedje met wat regen over de provincie getrokken. Maar de hoeveelheid regen die daaruit viel, was minimaal."

"Buien met mogelijk onweer dinsdag."

In het oosten van de provincie vielen maandagochtend nog een paar spetters, maar verder blijft het deze dag gewoon droog. "We krijgen een afwisseling van zon en wolken. Daarbij staat niet al te veel wind. De zon schijnt behoorlijk sterk en die zorgt ervoor dat we op 18 of 19 graden uitkomen." Ook dinsdag begint nog best aardig. "De zon breekt dan regelmatig door. Maar de bewolking neemt dan al snel toe en in de loop van de dag volgen buien. Mogelijk zelfs met onweer. Voor die buien uit kan het dinsdag zo'n 22 graden worden, zeker in het oosten van de provincie. Maar die buien verdrijven de warme lucht heel snel."

"De droogte gaat deze week dus gewoon verder."