Minder passagiers voor ponten Bergsche Maas, abonnement moet oplossing zijn

Dat passagiers voortaan moeten betalen voor het veer over de Bergsche Maas, is stichting De Bergsche Maasveren duur komen te staan. Sinds vorig jaar februari is het aantal passagiers tussen Herpt en Bern, Waalwijk en Drongelen en Sprang-Capelle en Dussen met ruim de helft afgenomen. Om dat weer op te schroeven, komt de stichting nu met een oplossing.

“Veel mensen vonden de overtocht te duur”, zegt bestuurslid Kees van Heesbeen van De Bergsche Maasveren na een enquête onder passagiers. Belofte was: eeuwigdurend gratis

Sommige gebruikers kregen het heen en weer van het volle pond moeten betalen voor een overtocht, blijkt uit die vragenlijst. Een aantal liet sinds de tariefinvoering uit principe de veerponten links liggen, omdat bij de aanleg was beloofd dat de overtocht 'eeuwigdurend gratis' zou zijn.

Dat was ruim 120 jaar zo, maar dat veranderde in 2008. Het beheer van de veerdiensten werd toen door Rijkswaterstaat overgedragen aan de oevergemeenten Altena, Heusden, Waalwijk en Zaltbommel. Om de kosten voor dertig jaar te dekken, werd verwacht dat een eenmalige bijdrage van 22,6 miljoen euro genoeg was. Dat bleek niet toereikend. De stichting levert jaarlijks fors in op haar eigen vermogen. Daarom moet sinds februari vorig jaar worden betaald voor de overtocht. Sommige mensen kiezen liever een goedkoper alternatief. Ze rijden om via de nabijgelegen Keizersveerbrug of de Heusdensebrug. Het aantal passagiers van de veerponten nam dan ook met ruim de helft af.

Jaar lang onbeperkt overvaren

De Bergsche Maasveren komt nu met een mogelijke oplossing. Vanaf maandag kun je een abonnement aanschaffen om onbeperkt gebruik te maken van de drie veerponten. Een jaarabonnement voor personenwagens en motoren gaat 400 euro per jaar kosten. Voor bestelbussen, bedrijfswagens en campers moet 520 euro per jaar worden afgetikt. Om dat bedrag eruit te halen, moeten bestuurders minstens 75 keer heen en weer varen. Alleen inwoners van de gemeente Altena zijn goedkoper uit. Zij blijven 100 euro per jaar betalen, voor het Drongelense en Capelse Veer. De andere gemeenten bieden die service niet. Of de abonnementen het passagiersaantal weer omhoog gaan krikken, durft Van Heesbeen nog niet te zeggen. “Het zou mooi zijn, maar dat moeten we afwachten.” Hij verwacht dat mensen die met enige regelmaat gebruik maken van de veerdienst, dit nu consequenter gaan doen.