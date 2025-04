Zwaar mishandelde kat alsnog overleden: 'Ze heeft te lang moeten lijden'

De zwaar mishandelde poes die vorige week werd gevonden in een schuur in Waalwijk is overleden. Het dier was vrijdag door de dierenarts geopereerd en lag sindsdien aan een infuus in het dierenasiel. Maar de hulp mocht niet baten. "We zijn heel verdrietig, maar ze is nu gelukkig wel uit haar lijden verlost", reageert asielbeheerder Angela Frijters.

De kat werd vrijdag zwaar gehavend in het asiel binnengebracht. Om haar middel zat een strak ijzerdraad en een van haar pootjes was afgeknipt. Na een operatie werd ze in het asiel intensief verzorgd. "Ze lag twee keer per dag aan het infuus, de wonden moesten steeds verzorgd worden en we moesten haar dwangvoederen met een spuitje", vertelt Angela.

Het katje is gevonden in een schuur, ze heeft het niet gered (foto: Dierenasiel Waalwijk).

Met een camera hielden de vrijwilligers de kat de hele dag in de gaten. "Zaterdagavond ging ik nog even kijken en toen zagen de wonden er goed uit. Ze reageerde, zat rechtop en toonde wat vooruitgang", vertelt de beheerder. "Maar toen ik zondag op de camera keek, lag ze er heel raar bij. Toen ik ging kijken was ze overleden."

"Voor de kat is het beter, maar wij zijn verslagen."

Angela denkt dat de mishandelingen en de nasleep ervan te heftig voor het dier zijn geweest. "Hoelang liep ze al met dat ding om? Hoelang had ze al niet gegeten?", vraagt Angela zich af. "Ze was onderkoeld en met kruikjes en warmtematjes hebben we geprobeerd haar op temperatuur te houden. Maar het heeft niet mogen baten." De asielbeheerder is blij dat het dier uit haar lijden verlost is. "Ze heeft zo lang moeten lijden. En ze zal zich echt niet goed hebben gevoeld met al die hechtingen. Dus voor de kat is het beter. Maar wij zijn wel echt verslagen."