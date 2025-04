Vrouw ligt zwaargewond in woning: geen sprake van misdrijf

Het Openbaar Ministerie doet geen verder onderzoek naar de zwaargewonde vrouw die zo'n drie weken geleden in een huis in Helmond werd gevonden. Onderzoek heeft uitgewezen dat er geen sprake is van een misdrijf, zo meldt het OM maandag. Wat de vrouw wel is overkomen, blijft onduidelijk.

De zwaargewonde vrouw werd op 22 maart in een huis aan de Nollekenshoeve in Helmond gevonden. Ze was niet aanspreekbaar en er waren geen andere mensen in het huis. De hele dag werd er forensisch onderzoek gedaan. Onderzoekers in witte pakken liepen in en uit en een deel van de straat werd afgezet.

Diezelfde dag werd een man aangehouden. Of en hoe de twee elkaar kenden, werd niet duidelijk. Hij werd een paar dagen later op vrije voeten gesteld. Het OM laat maandag weten dat het onderzoek is afgerond. Wat de vrouw is overkomen, blijft de vraag. Hoe het met haar gaat, is niet bekend.