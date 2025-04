Willy van de Kerkhof: 'Met Tillman, Saibari en Schouten verlies je niks'

Nu het voetbalseizoen op zijn einde loopt, begint het speculeren over wie bij PSV gaat blijven en wie vertrekt. Aanvoerder Luuk de Jong heeft een aflopend contract en maakt pas na de competitie bekend wat hij gaat doen. Clubicoon Willy van de Kerkhof heeft al wel een vermoeden wat De Jongs beslissing zal zijn. "Voor Luuk gaan de jaren tellen en hij zal voelen dat hij niet meer elke week alles kan geven. Daarom denk ik dat hij er helemaal mee gaat stoppen."

Broer René denkt net als Willy dat Ricardo Pepi volgend jaar eerste spits van PSV zal zijn, maar hij verwacht dat De Jong zich in de rol van tweede man zal schikken. "Ik denk dat hij er nog niet mee ophoudt. Daar is hij volgens mij nog te veel liefhebber voor."

Geen misverstand, zo zegt Willy in de Willy en René podcast van Omroep Brabant, de club moet er alles aan doen om De Jong binnenboord te houden. "Hij is nog steeds een geweldig voorbeeld voor iedereen. Hij zit nu in een mindere fase, maar als hij op zijn best is, kopt hij alles binnen."

Die beslissende voorzet werd destijds ingekopt door verdediger George Grün. "Beenhakker had spits John van Loen opgedragen om voorin te blijven zodat Grün ook achter zou blijven", weet Willy nog. "Maar Van Loen ging toch mee terug en dat heeft-ie na de wedstrijd wel te horen gekregen, hahaha. Van Loen zei: 'ja maar ik dacht...' en toen zei Leo: 'Jij moet niet denken, dat moet je aan de trainer overlaten'. Maar ja, de rest is geschiedenis."

In de podcast staan de broers ook stil bij het overlijden van trainer Leo Beenhakker. "Hij was mijn laatste bondscoach bij Oranje in 1985. Een geweldige vent waarvoor je door het vuur ging." Wel was Beenhakker er volgens Willy debet aan dat hij geen derde WK heeft gespeeld. "In de beslissende wedstrijd tegen België zei assistent Rob Baan dat ik erin moest. Bij België stond Erik Gerets rechtsback en die kende ik natuurlijk goed. Ik had die beslissende voorzet van hem er wel uitgehaald, maar Leo liet me niet invallen."

Komend paasweekend heeft PSV vrijaf want dan wordt de bekerfinale tussen AZ en Go Ahead Eagles gespeeld. Willy zet zijn geld op Go Ahead terwijl René zeker denkt te weten dat AZ de beker gaat pakken. Over de eerstvolgende wedstrijd van PSV zijn de broers eensgezind: uit bij Twente gaat er gewonnen worden. "Ik ben erbij in Enschede en we nemen de punten mee terug", zegt René.

Ook komen in de podcast de bidon tegen het hoofd van Mathieu van der Poel en de Marathon van Rotterdam ter spraken. Hoewel de broers als loopwonders te boek stonden, hebben ze zelf nooit een marathon gelopen. "Daar moet je echt een tijd lang alles voor laten", weet Willy. "Want het is wel veel hoor. Ik vind 42 kilometer met de auto al ver."