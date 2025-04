Honderden liters diesel op straat na ongeluk tijdens vrachtwagenrijles

Voor een chauffeur in opleiding liep de vrachtwagenrijles maandagmiddag anders dan verwacht. Een autoambulance met aanhanger kwam ruimte tekort om de Siriusstraat in Tilburg in te draaien en bleef met zijn aanhanger achter de tank van de lesvrachtwagen hangen. Door de klap scheurde de tank en stroomden honderden liters diesel de straat op.

Florence van der Molen Geschreven door

Door het ongeluk is de Zuiderkruisweg op het industrieterrein maandagmiddag afgesloten. De vrachtwagen moet geborgen worden, waarna de weg kan worden schoongemaakt.