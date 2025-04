Klacht tegen bidongooier die Mathieu van der Poel vol raakte

De toeschouwer die zondag tijdens Parijs-Roubaix een bidon naar Mathieu van der Poel gooide, krijgt een klacht aan zijn broek van wielerunie UCI en Alpecin-Deceuninck, de Belgische werkgever van Van der Poel. De winnaar van de klassieker kreeg onderweg een drinkfles in zijn gezicht gegooid. Van der Poel bleef hierbij ongedeerd.

De UCI laat weten dat er contact is met de betrokken autoriteiten. "Alle legale middelen worden ingezet om de zaak te onderzoeken. Dit moet ervoor zorgen dit gedrag streng en naar behoren wordt bestraft, zoals ook in het verleden steeds is gebeurd."

Alpecin wil het verdere verloop van de juridische procedure intern houden: "Zodat het wangedrag niet méér aandacht krijgt dan het verdient."

"Ik hoop dat ze hem een proces aandoen", zei Van der Poel zondag over de dader. "Met vijftig kilometer per uur een bidon in je gezicht krijgen, is genoeg om mijn kaak te breken. Dit mogen we niet laten passeren."