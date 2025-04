Wethouder neemt asielportefeuille over, ook nu burgemeester terug is

Burgemeester Eiko Smid van de gemeente Sint-Michielsgestel, die eerder door ziekte tijdelijk niet aan het werk was, draagt het dossier migratie over aan wethouder Theo Geldens. Dat meldt de gemeente dinsdagochtend. De wethouder had het dossier al onder zich in de periode dat de burgemeester door ziekte afwezig was. Dat was precies de periode dat er in de gemeente grote onrust ontstond over de mogelijke komst van een asielzoekerscentrum in Berlicum.

Tot de de portefeuille die wethouder Geldens nu overneemt van de burgemeester hoort zowel de opvang van Oekraïners, de opvang van vluchtelingen van buiten de Europese Unie als de huisvesting van statushouders. Daarnaast is Geldens ook verantwoordelijk voor arbeidsmigranten. Burgemeester Smid was van februari tot begin april afwezig door ziekte. Toen nam Geldens de portefeuille migratie al van hem over.

Gevoelens opgehaald

Toen wethouder Geldens migratie net in zijn pakket had, lekten plannen uit voor een mogelijk azc in Berlicum, wat leidde tot felle protesten en flinke discussies binnen de gemeente. Vanwege alle onrust besloot een meerderheid van de politieke partijen in Sint-Michielsgestel eind maart te stoppen met de plannen voor het asielzoekerscentrum.

Inmiddels is burgemeester Smid hersteld, maar Geldens blijft dus verantwoordelijk voor de portefeuille migratie. Dit zou in goed overleg met de burgemeester en de rest van het college besloten zijn. "De laatste weken heb ik erg veel goede gesprekken mogen voeren, de inwoners leren kennen en ook de gevoelens opgehaald in de samenleving", laat de wethouder weten op de website van Dtv Nieuws. "Nu wil ik vooral in gesprek blijven. In de komende maanden gaat de aandacht vooral uit naar nazorg en verbinding in relatie tot de inwoners van Berlicum."

Toekomst

De 64-jarige wethouder benadrukt dat de portefeuille migratie niet alleen over het azc gaat, maar veel breder is. Daarom wil hij na de periode van nazorg met heel de samenleving hierover in contact komen.

"Dit contact is er vooral op gericht om zonder vooraf ingenomen standpunten of voornemens te horen hoe onze inwoners in de meest brede zin van het woord denken over de opvang van mensen die op de vlucht zijn. Dit alles met als enig doel om tegen het eind van het jaar een nota van bevindingen vast te laten stellen door de gemeenteraad."

'Niet uit luxe'

Het COA vindt het jammer dat het azc in Berlicum van de baan is, maar liet eind maart al weten in gesprek te blijven met de gemeente. "Wij vragen niet uit luxe om opvangplekken", benadrukte een woordvoerder destijds. "De gemeente moet volgens de spreidingswet een bijdrage leveren aan de opvang van asielzoekers."